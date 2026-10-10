O Real Madrid conquistou uma preciosa vitória sobre o visitante Villarreal, por um a zero, no estádio Santiago Bernabéu, na noite de sábado, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

Os jogadores das duas equipes falharam em balançar as redes ao longo do primeiro tempo.

No segundo tempo, mais precisamente aos 62 minutos, o marfinense Yangel Diomandé conseguiu marcar o único gol da partida, após um passe de Fede Valverde.

O Real Madrid jogou com um a menos a partir dos 74 minutos, após a expulsão de seu reserva Vinícius Júnior.

O Real Madrid chegou aos 18 pontos na terceira colocação da tabela de classificação de La Liga, enquanto o Villarreal estacionou nos 8 pontos na décima posição.

O jornal "Diário AS" destacou os principais lances da partida, na qual o Real Madrid foi a parte superior, antes de sofrer com a expulsão de Vinícius para preservar sua vitória. Já o Villarreal careceu de um pouco de eficácia, que seria suficiente para evitar sair de mãos vazias do estádio Santiago Bernabéu.

O Real Madrid conseguiu recuperar a bola pelo menos 3 vezes no primeiro quarto de hora, graças a Valverde, que assumiu a missão de interromper os ataques do adversário e pressionava para frente de forma intensa. O Villarreal enfrentou o Real Madrid com coragem e, quando as coisas tomaram o rumo contrário, foi salvo pela trave, que impediu a finalização de Mbappé no voleio, em um ataque iniciado por Güler.

O Real Madrid precisava marcar rapidamente, apesar de não estar apresentando uma atuação ruim, mas o gol demorou a sair. Algumas decisões da arbitragem, como a não marcação de uma falta a favor de Mbappé e a tolerância a um cartão merecido para Cardona, aumentaram o calor do ambiente.

Além da demora em finalizar os ataques, o Real Madrid enfrentou um problema no lado esquerdo, onde Ilias conseguiu superar Carreras. Por isso, foi fácil compreender a decisão de escalar Cucurella no início do segundo tempo.

Do outro lado, Diomandé enfrentava Foyth diretamente. Ele conseguiu superá-lo com extrema facilidade, mas careceu do passe decisivo no momento certo.

Da mesma forma, o Real Madrid não aproveitou o faro apurado de Arda Güler na leitura do jogo, enquanto Trent Alexander-Arnold também aparentou um nível bem melhor, graças à sua capacidade excepcional de lançar bolas longas e controlar o ritmo do jogo.

A fim de provocar uma mudança no andamento da partida, Valverde passou para o lado direito, enquanto Güler se tornou um jogador mais posicionado na profundidade, o que se adequa em maior grau às suas qualidades. Já a segunda mudança foi mais radical, com a entrada de Vinícius Júnior, que estava carregado de adrenalina. Em contrapartida, Diomandé passou para o outro lado, enquanto o jogador brasileiro ocupou sua posição natural.

O Real Madrid começou a jogar de forma melhor e se tornou mais agressivo, mais profundo e mais capaz de assustar o adversário, mas também se sentiu mais vulnerável nas zonas defensivas.

Em meio a esses acontecimentos, Diomandé marcou o gol, depois de girar de forma magnífica em um ataque conduzido por Valverde pelo lado. O gol foi validado após a revisão da tecnologia do árbitro de vídeo assistente, depois de o árbitro Díaz de Mera tê-lo anulado por impedimento, embora o lance não fosse impedimento.

O Real Madrid marcou um segundo gol em um ataque do qual participaram 3 jogadores, com um desarme decisivo de Tchouaméni, um arranque de Bellingham e, em seguida, uma finalização de Vinícius. Mas o ataque foi maculado por algo que estragou a alegria do Real Madrid: anteriormente, Vinícius havia puxado o adversário Saliba pelos cabelos, o que levou à anulação do gol e à expulsão do jogador brasileiro com o cartão vermelho.

A partir daquele momento, o Real Madrid passou a viver um grande sofrimento, por causa da pressão contínua do Villarreal, e também porque Mbappé perdeu seu brilho dentro da área. A resistência do Real Madrid se materializou na luta heroica de Jude Bellingham.