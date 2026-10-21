O Bayern de Munique se recusou a sair perdendo do primeiro tempo diante do seu visitante Arsenal, na noite desta quarta-feira, no estádio Allianz Arena, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa.
O time inglês havia marcado o gol que abriu o placar (1 a 0) aos 25 minutos, por meio de Eberechi Eze, que recebeu um passe em profundidade pelo lado esquerdo do seu companheiro Martin Ødegaard, ficou cara a cara com o goleiro Manuel Neuer e balançou as redes.
Leia também
Expulsões e minutos com um jogador a menos: diferença abissal entre Real Madrid e Barcelona
Ex-astro da França: Mbappé não chegou ao patamar de Messi e Cristiano, e jogador do Barcelona é o melhor na sua posição
Mas 10 minutos depois do gol do Arsenal, o Bayern conseguiu buscar o empate, quando o atacante inglês Harry Kane lançou um passe preciso ao lateral canadense Alphonso Davies, que atuou como ponta na partida de hoje, e colocou a bola com o pé direito no fundo das redes dos visitantes, aos 35 minutos.
O gigante da Baviera entrou na partida de hoje com 4 pontos na bagagem, resultado de uma vitória sobre o Bodø/Glimt da Noruega e um empate com o seu compatriota Viking, enquanto o Arsenal somou duas vitórias nas duas primeiras rodadas da Liga dos Campeões da Europa, sobre o Napoli da Itália e o Lille da França.