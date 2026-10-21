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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Em vídeo: Davies castiga o Arsenal em sua nova posição

Bayern de Munique x Arsenal
Bayern de Munique
Arsenal
Liga dos Campeões
A. Davies
H. Kane
Alemanha
England
Canadá

O jogador canadense aproveitou o passe de Kane da melhor forma possível.

O Bayern de Munique se recusou a sair perdendo do primeiro tempo diante do seu visitante Arsenal, na noite desta quarta-feira, no estádio Allianz Arena, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa.

O time inglês havia marcado o gol que abriu o placar (1 a 0) aos 25 minutos, por meio de Eberechi Eze, que recebeu um passe em profundidade pelo lado esquerdo do seu companheiro Martin Ødegaard, ficou cara a cara com o goleiro Manuel Neuer e balançou as redes.

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Mas 10 minutos depois do gol do Arsenal, o Bayern conseguiu buscar o empate, quando o atacante inglês Harry Kane lançou um passe preciso ao lateral canadense Alphonso Davies, que atuou como ponta na partida de hoje, e colocou a bola com o pé direito no fundo das redes dos visitantes, aos 35 minutos.

O gigante da Baviera entrou na partida de hoje com 4 pontos na bagagem, resultado de uma vitória sobre o Bodø/Glimt da Noruega e um empate com o seu compatriota Viking, enquanto o Arsenal somou duas vitórias nas duas primeiras rodadas da Liga dos Campeões da Europa, sobre o Napoli da Itália e o Lille da França.

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