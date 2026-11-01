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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Em vídeo: Courtois iguala marca lendária e manda recado à torcida do Real

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
T. Courtois
Espanha
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O belga Thibaut Courtois voltou a defender o gol do Real Madrid, após desfalcar o clássico diante do Barcelona, na rodada passada do Campeonato Espanhol.

Courtois esteve na escalação titular do Merengue na partida contra o Racing, pela 11ª rodada de LaLiga, na noite de domingo, e conseguiu manter o gol intacto na vitória do Real por 3 a 0.

A conta do Real Madrid na rede social X informou que Courtois igualou a marca de Miguel Ángel, como o terceiro goleiro com o maior número de partidas pelo Real Madrid, com um total de 346 jogos.

A conta do clube também publicou as declarações de Courtois após a partida, em que ele disse: "Olá, madridista. Muito feliz com esta vitória e por manter o gol intacto".

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E o goleiro belga acrescentou: "Agora vamos para Atenas para continuar em busca dos três pontos. Vamos lá. Hala Madrid".

Com esta vitória, o Real Madrid chegou aos 27 pontos, na terceira posição da tabela de LaLiga, a 3 pontos do líder Barcelona.

O Real Madrid se prepara para enfrentar o AEK Atenas, na próxima quarta-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O Real Madrid busca manter o aproveitamento perfeito na Champions League, depois de ter vencido as três primeiras rodadas.

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