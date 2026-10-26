Em vídeo: como Mourinho transformou Valdebebas em palco de festa às duas da manhã?

Não foi apenas uma vitória no clássico, mas sim a declaração de uma nova lealdade. Às 2h30 da madrugada, em um momento em que todos dormiam profundamente, o centro de treinamento de Valdebebas tremia ao som dos cânticos.

Ali chegou José Mourinho, técnico do Real Madrid, o grande vencedor da noite no Camp Nou, decidida pelo placar de 2 a 1, para encontrar na recepção algo que nem mesmo os torcedores mais entusiasmados do Merengue esperavam.

Não resta mais ninguém sem se convencer. Se havia uma minoria que duvidava da utilidade da segunda passagem de José Mourinho pelo Real Madrid quando ele chegou em junho passado, a vitória no clássico desintegrou todas as dúvidas.

Com uma escalação titular escolhida com extremo cuidado para enfrentar o difícil confronto, e uma marca tática que ficou clara em cada minuto, todos reconheceram o seu trabalho, e confirmou-se o que já era dado como certo: ele conquistou o coração de todos.

A cena da madrugada de segunda-feira: o registro completo

A maior prova dessa transformação radical é a cena registrada pelas câmeras do famoso programa "El Chiringuito". Após o pouso do avião da equipe, vindo de Barcelona, depois das duas horas da madrugada de segunda-feira, Mourinho se dirigiu diretamente a Valdebebas, para encontrar cerca de 100 torcedores à sua espera.

Não foi apenas uma pausa passageira, mas sim uma comemoração alegre em todos os sentidos. A torcida recebeu o ônibus da equipe e o carro do técnico com cânticos e canções, e, quando Mourinho partiu rumo à sua casa, não se contentou em apenas acenar, mas se juntou aos aplausos e acionou a buzina do carro em saudação aos torcedores que ficaram acordados até o amanhecer por ele.

O segredo da união madridista

O sucesso de Mourinho não veio do nada. O técnico português, que enfrentou muitos pontos de interrogação quando chegou, conseguiu mudar as coisas radicalmente com uma genialidade de gestão extraordinária, dentro e fora de campo.

Dentro de campo, isso se deu por meio dos resultados e da atuação; fora dele, por meio de seus discursos inteligentes, que conseguiram criar um "inimigo comum", seja a imprensa ou os árbitros, o que estabeleceu uma frente unida e sólida entre o vestiário e a torcida, tornando o Real Madrid mais unido do que nunca.

E a verdade que não pode ser negada, especialmente após a decepção da derrota no último dérbi, é que a torcida do Real Madrid vive agora os melhores momentos da temporada.

E em meio às oscilações do futebol, há uma convicção firme em todos os cantos da capital de que a equipe possui todas as qualidades necessárias para voltar ao pódio das conquistas com um grande título novamente, após dois anos de ausência, e só os dias poderão comprovar isso.



