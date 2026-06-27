Em vídeo: Boas notícias para o Egito sobre os lesionados antes do confronto contra a Austrália

Mustafa Abu Zahra, membro do Conselho de Administração da Federação Egípcia de Futebol, falou sobre a situação dos jogadores lesionados da seleção dos Faraós, antes do confronto contra a Austrália, na próxima sexta-feira.

A seleção egípcia garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após o empate em 1 a 1 com o Irã, na terceira rodada da fase de grupos.

No entanto, a partida contou com lesões de Mohamed Salah e Ahmed Fattouh, além da confirmação da ausência de Muhannad Lashin no confronto contra a Austrália devido à suspensão.

Abu Zahra disse, em entrevista ao canal “MBC Egito 2”: “Deus não desperdiça a recompensa de quem faz o bem... Agradeço a todos que nos ajudam aqui no torneio”.

E acrescentou: “Graças a Deus, já estávamos classificados antes da partida e jogamos contra o Irã apenas para garantir uma boa colocação no grupo”.

E continuou: “O médico Mohamed Abu Al-Ela nos informou que está apto a preparar todos os jogadores antes do confronto contra a Austrália... Hamdi Fathi e Hossam Abdel-Majeed estão prontos para jogar, mas Hossam Hassan preferiu não arriscá-los, embora ambos estejam preparados para disputar a próxima partida”.

E acrescentou: “A situação das lesões de Fattouh e Abdel Moneim ainda não está clara, mas a lesão de Salah é leve e, em poucas horas, sua condição será avaliada”.



