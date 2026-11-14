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A seleção da Argélia conquistou uma valiosa vitória diante do seu convidado, a seleção do Togo, por um gol a zero, na partida que reuniu as duas equipes na noite deste sábado no estádio Hocine Aït Ahmed, pela terceira rodada das eliminatórias para a Copa das Nações Africanas de 2027, cuja realização está marcada para Uganda, Quênia e Tanzânia.

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Rami Bensebaini marcou o único gol da partida, conduzindo a Argélia à conquista de três pontos importantes com os quais reforçou sua liderança no Grupo 9, após elevar seu saldo para 7 pontos, enquanto o Togo estacionou nos 3 pontos, na terceira colocação.

A Zâmbia ocupa a segunda posição com 4 pontos, enquanto a seleção do Burundi fecha a classificação do grupo com dois pontos, fazendo com que a Argélia continue a se distanciar na liderança após três rodadas das eliminatórias.

A Argélia começou a partida com pressão ofensiva em busca de um gol cedo, e teve a primeira tentativa aos 12 minutos, quando Anis Hadj Moussa arriscou um chute de fora da área, mas a bola chegou fraca às mãos do goleiro Barcola.

A seleção argelina desperdiçou uma chance clara de abrir o placar aos 23 minutos, após a bola chegar a Mohamed Amine Amoura dentro da pequena área, encontrando-se sozinho diante do goleiro, mas chutou uma bola rasteira que passou estranhamente ao lado da trave.

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Antes do fim do primeiro tempo, Amine Gouiri quase deu a vantagem à Argélia, ao subir para um cruzamento enviado por Nabil Bentaleb no segundo minuto dos acréscimos, mas seu cabeceio passou por pouco ao lado da trave, encerrando a primeira etapa com um empate sem gols.

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No início do segundo tempo, a seleção do Togo tentou surpreender os donos da casa, e quase abriu o placar aos 58 minutos, após Laba subir para um cruzamento dentro da área, mas seu cabeceio passou ao lado da trave.

A resposta argelina veio rápida por meio de Gouiri, que conseguiu driblar o goleiro antes de chutar a bola em direção às redes, mas a defesa interveio e a afastou para escanteio.

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A seleção argelina manteve sua pressão até conseguir decifrar a defesa do Togo aos 76 minutos, após Hadj Moussa enviar um cruzamento preciso dentro da área, que Bensebaini encontrou com um cabeceio forte que balançou as redes, decretando a vantagem dos donos da casa com o gol que definiu o confronto a seu favor.

Com esta vitória, a Argélia reforçou sua posição na liderança do Grupo 9, antes que o confronto entre as duas seleções se renove na próxima terça-feira, quando a Argélia visitar o Togo na capital Lomé, pela quarta rodada das eliminatórias.

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A Argélia encerra sua trajetória nas eliminatórias durante o próximo mês de março, disputando duas partidas, começando pelo confronto com a Zâmbia fora de casa, antes de receber a seleção do Burundi na última rodada.

A seleção argelina possui um histórico rico na Copa Africana de Nações, após participar do torneio 21 vezes e conquistar o título duas vezes, a primeira em casa em 1990, e a segunda na edição de 2019, realizada no Egito.

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A Argélia havia se despedido da edição anterior do torneio, sediada pelo Marrocos, nas quartas de final, após a derrota para a seleção da Nigéria por dois gols a zero.