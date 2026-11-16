Em vídeo: Bellingham explode contra Cucurella e lance do fim tranquiliza o Real Madrid

Desde o primeiro minuto, a partida foi extremamente tensa, e isso ficou evidente em diversos lances, com os protestos contra as decisões do árbitro Clément Turpin se prolongando e os confrontos entre os jogadores das duas equipes durando os noventa minutos, mesmo fora dos momentos de jogo, em uma cena que reflete o tamanho da rivalidade histórica entre as duas seleções e o desejo de vencer a qualquer preço.
Na verdade, um dos momentos mais acalorados aconteceu no intervalo do primeiro tempo, quando Fabián, White, Rodri, Cucurella e Bellingham se encontraram cara a cara a caminho do túnel. O clima estava carregado, e os jogadores trocaram palavras ríspidas, antes que alguns intervissem para acalmar a situação.
Mas o lance que roubou toda a atenção foi entre Jude Bellingham e Marc Cucurella, cuja imagem se espalhou amplamente. Os dois jogadores, companheiros de Real Madrid, haviam demonstrado afeto antes da partida, mas o espírito de intensa competição entre eles levou a uma acalorada discussão verbal que virou todas as contas de cabeça para baixo.
E a história começou no lance que resultou no primeiro gol da Inglaterra, um pênalti, com uma discussão verbal entre Cucurella e jogadores ingleses, quando o lateral do Real Madrid recebeu uma pancada forte e caiu no chão enquanto o árbitro de vídeo "VAR" revisava o lance entre Harry Kane e Pau Cubarsí, que antecedeu a queda.
E, naquele momento, seu companheiro Jude Bellingham se apressou em se aproximar do seu colega de Real Madrid, e o meio-campista inglês, que demonstrava enorme irritação, se curvou para confrontar Cucurella sobre sua atitude, apontou o dedo para ele e chegou até a tentar levantá-lo do chão enquanto o jogador espanhol se contorcia de dor no gramado, e Mikel Oyarzabal teve de intervir para impedir que a situação se agravasse.
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E a atitude de Bellingham não passou despercebida, nem mesmo na imprensa espanhola, pois Antonio Romero, jornalista da rádio "SER", o criticou: "Atitude detestável de Bellingham, que protestou contra Cucurella por ele permanecer no gramado para permitir a revisão da tecnologia de vídeo. Por outro lado, atitude extremamente detestável de Bellingham, que sussurrou algo no ouvido de Cucurella".
E Manolo Lama comentou na rádio "COPE": "O futebol é assim: dois jogadores do Real Madrid, Bellingham e Cucurella, discutindo no estádio de Wembley".
E a rivalidade não terminou por aí. Os dois jogadores se desentenderam novamente ao longo da partida, incluindo um momento tenso a caminho do túnel no intervalo, e trocaram palavras ríspidas, mas tudo isso ficou dentro de campo.
E, após o apito final, a tensão diminuiu, e os jogadores apertaram as mãos com espírito esportivo, como de costume, em uma tentativa de virar a página da desavença, mas as imagens e os vídeos que se espalharam seguirão sendo assunto entre os torcedores por um bom tempo.