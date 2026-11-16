Em vídeo: Bellingham explode contra Cucurella e lance do fim tranquiliza o Real Madrid

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A partida entre Espanha e Inglaterra no estádio de Wembley não foi apenas um confronto entre duas seleções, mas se transformou em um campo de batalha incendiário entre dois companheiros de Real Madrid, depois que Jude Bellingham entrou em uma discussão acalorada e violenta com Marc Cucurella, em um lance que incendiou as redes sociais, provocou ampla polêmica na Espanha e na Inglaterra e colocou o Real Madrid em uma situação extremamente constrangedora.

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Desde o primeiro minuto, a partida foi extremamente tensa, e isso ficou evidente em diversos lances, com os protestos contra as decisões do árbitro Clément Turpin se prolongando e os confrontos entre os jogadores das duas equipes durando os noventa minutos, mesmo fora dos momentos de jogo, em uma cena que reflete o tamanho da rivalidade histórica entre as duas seleções e o desejo de vencer a qualquer preço.

Na verdade, um dos momentos mais acalorados aconteceu no intervalo do primeiro tempo, quando Fabián, White, Rodri, Cucurella e Bellingham se encontraram cara a cara a caminho do túnel. O clima estava carregado, e os jogadores trocaram palavras ríspidas, antes que alguns intervissem para acalmar a situação.

Mas o lance que roubou toda a atenção foi entre Jude Bellingham e Marc Cucurella, cuja imagem se espalhou amplamente. Os dois jogadores, companheiros de Real Madrid, haviam demonstrado afeto antes da partida, mas o espírito de intensa competição entre eles levou a uma acalorada discussão verbal que virou todas as contas de cabeça para baixo.

E a história começou no lance que resultou no primeiro gol da Inglaterra, um pênalti, com uma discussão verbal entre Cucurella e jogadores ingleses, quando o lateral do Real Madrid recebeu uma pancada forte e caiu no chão enquanto o árbitro de vídeo "VAR" revisava o lance entre Harry Kane e Pau Cubarsí, que antecedeu a queda.

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E, naquele momento, seu companheiro Jude Bellingham se apressou em se aproximar do seu colega de Real Madrid, e o meio-campista inglês, que demonstrava enorme irritação, se curvou para confrontar Cucurella sobre sua atitude, apontou o dedo para ele e chegou até a tentar levantá-lo do chão enquanto o jogador espanhol se contorcia de dor no gramado, e Mikel Oyarzabal teve de intervir para impedir que a situação se agravasse.

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E a atitude de Bellingham não passou despercebida, nem mesmo na imprensa espanhola, pois Antonio Romero, jornalista da rádio "SER", o criticou: "Atitude detestável de Bellingham, que protestou contra Cucurella por ele permanecer no gramado para permitir a revisão da tecnologia de vídeo. Por outro lado, atitude extremamente detestável de Bellingham, que sussurrou algo no ouvido de Cucurella".

E Manolo Lama comentou na rádio "COPE": "O futebol é assim: dois jogadores do Real Madrid, Bellingham e Cucurella, discutindo no estádio de Wembley".

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E a rivalidade não terminou por aí. Os dois jogadores se desentenderam novamente ao longo da partida, incluindo um momento tenso a caminho do túnel no intervalo, e trocaram palavras ríspidas, mas tudo isso ficou dentro de campo.

E, após o apito final, a tensão diminuiu, e os jogadores apertaram as mãos com espírito esportivo, como de costume, em uma tentativa de virar a página da desavença, mas as imagens e os vídeos que se espalharam seguirão sendo assunto entre os torcedores por um bom tempo.