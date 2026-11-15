Em vídeo: Bélgica elimina a Itália da Liga das Nações com derrota dolorosa

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A seleção belga carimbou a vaga para as quartas de final da Liga das Nações da Europa, após a goleada sobre o visitante italiano, por 4 a 1, na noite de domingo, no encerramento da fase de grupos.

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Os italianos partiram para o ataque e marcaram um gol cedo, aos 11 minutos, por meio de Francesco Pio Esposito, aos 11 minutos.

Mas os donos da casa viraram o jogo contra a Azzurra e marcaram o gol de empate 4 minutos depois, por meio de Maxim De Cuyper.

E 7 minutos depois, mais precisamente aos 22 minutos, Nathan Ngoy marcou o segundo gol da seleção belga, antes de Jérémy Doku ampliar a vantagem dos donos da casa, com o terceiro gol, aos 26 minutos.

O placar permaneceu assim, com a Bélgica em vantagem por 3 a 1, até que Diego Moreira ampliou o saldo de gols, marcando o quarto gol dos donos da casa, aos 80 minutos.

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A Bélgica elevou sua pontuação para 12 pontos na vice-liderança do Grupo 1, classificando-se para as quartas de final ao lado da França, líder (13 pontos).

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Já a seleção italiana se despediu do torneio, após ocupar o terceiro lugar com 10 pontos, ressaltando-se que a Turquia ficou na lanterna da classificação, sem pontos.

O jornal Sport destacou os principais lances da partida, em que a Itália esperava uma noite feliz em Bruxelas. Depois de apresentar uma boa atuação diante da França apenas alguns dias antes, precisava somente de um empate para se classificar às quartas de final.

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Melhor ainda, já havia aberto o placar, com apenas 11 minutos de jogo, graças a um belo gol marcado por Francesco Pio Esposito, após um cruzamento de Caio Dibeer.

Mas a Bélgica, comandada por Marc van Bommel, virou o placar em um piscar de olhos, no espaço de 11 minutos.

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De Cuyper marcou o gol de empate em um lance estranho, que teve confusão e sucessivas disputas, aos 15 minutos.

Ngoy acrescentou o segundo gol após um escanteio, aos 22 minutos, antes de Doku marcar o terceiro gol após um belo trabalho individual dentro da área, aos 26 minutos.

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Assim, o gol de abertura da Itália se transformou em um simples detalhe passageiro, enquanto os jogadores do treinador Roberto Mancini pareciam em completa confusão.

A situação poderia ter ficado ainda pior para a Itália antes do fim do primeiro tempo, não fosse a defesa do goleiro Donnarumma em um grave erro cometido por Bastoni durante a construção de jogo por baixo, depois de afastar um chute de De Bruyne de dentro da área.

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O roteiro da partida não mudou no segundo tempo. Apesar das alterações feitas pelo treinador Roberto Mancini, que incluíram a estreia do jovem promissor Alfa Cissé, entre outras mudanças, o controle do jogo permaneceu nas mãos da seleção belga, que poderia ter conquistado uma vitória avassaladora não fosse sua falta de precisão diante do gol.

De Bruyne desperdiçou duas chances muito claras, e as tentativas de De Ketelaere e Moreira acertaram o travessão.

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O quarto gol só veio aos 80 minutos, quando Diego Moreira completou o 4 a 1 da Bélgica, marcando o último gol da partida.

A Itália poderia ter diminuído a diferença nos minutos finais, mas Lammens impediu a Azzurra de marcar seu segundo gol, após defender um pênalti cobrado por Esposito.

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Esta vitória coloca a Bélgica entre as 8 melhores seleções da Liga das Nações da Europa, às custas da Itália que, apesar de ter feito uma boa fase de grupos, se viu novamente fora das fases decisivas pelos títulos.