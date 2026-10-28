Em vídeo: Bayern de Munique homenageia Harry Kane de forma real

Não foi uma noite comum na Allianz Arena, o reduto do Bayern de Munique. Antes do início da batalha da Copa diante do Magdeburg, o futebol alemão parou para homenagear seu novo rei, Harry Kane.
Um corredor de honra, aplausos calorosos de companheiros que se transformaram em guardiões do ouro, e Harry Kane no centro da cena segurando a Bola de Ouro pela primeira vez em sua carreira. Uma noite que ficará eternizada na história do Bayern de Munique.
O Bayern de Munique preparou uma recepção lendária para seu astro inglês, após a conquista do prêmio da Bola de Ouro, antes do início da partida da equipe contra o Magdeburg pela segunda rodada da Copa da Alemanha.
O estádio Allianz Arena testemunhou momentos excepcionais, com os jogadores do Bayern de Munique perfilados em um corredor de honra para saudar seu capitão e companheiro, que entrou no gramado carregando o prêmio mais cobiçado do mundo do futebol, em meio a uma tempestade de aplausos e cânticos da torcida bávara que lotou as arquibancadas.
Esta homenagem veio poucos dias após a conquista da Bola de Ouro por Kane em cima de Kylian Mbappé por uma margem mínima, em uma façanha histórica que é a primeira dele, tornando-se o primeiro jogador inglês a conquistar o prêmio com a camisa do Bayern de Munique.
Esta celebração acontece antes de um confronto importante para a equipe bávara, no qual o Bayern de Munique recebe o Magdeburg no gramado da Allianz Arena, pela segunda rodada da Copa da Alemanha, em uma partida na qual o detentor da Bola de Ouro busca manter seu brilho e conduzir sua equipe rumo à classificação para a próxima fase.