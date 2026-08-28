Em vídeo: Bayern de Munique abre a Bundesliga com goleada por 5 a 0 sobre o Stuttgart

O Bayern de Munique, atual campeão, abriu a Bundesliga (2026-2027) com uma vitória arrasadora sobre o seu visitante Stuttgart pelo placar de 5 a 1, na noite desta sexta-feira, no estádio Allianz Arena.
O Stuttgart entrou na partida com clara ousadia durante os primeiros quinze minutos, antes de o Bayern marcar seu primeiro gol aos 21 minutos em uma bola parada, depois que Joshua Kimmich cobrou um escanteio preciso na primeira trave, permitindo que Dayot Upamecano se livrasse da marcação e cabeceasse para as redes.
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Após o intervalo, o Stuttgart voltou com força e conseguiu chegar ao empate aos 52 minutos, depois que a bola chegou a Joshua Vagnoman na entrada da área após um rebote, que finalizou direto no ângulo superior direito.
Mas a resposta do Bayern veio rápida: aos 55 minutos, Kimmich passou a bola dentro da área para Michael Olise, que finalizou rasteiro no canto inferior esquerdo, devolvendo a vantagem à equipe da Baviera e deixando o placar em 2 a 1.
Apenas dois minutos depois, a equipe da Baviera marcou seu terceiro gol com fogo amigo, quando Vagnoman marcou por engano contra as próprias redes, enquanto tentava afastar um cruzamento de Alphonso Davies.
O ritmo do Stuttgart caiu depois do terceiro gol, antes de os donos da casa ampliarem para o quarto gol, após uma arrancada e um drible marcante do internacional marroquino Ismael Saibari, que passou a bola ao seu companheiro Aleksandar Pavlovic em frente à meta, para que o internacional alemão a mandasse às redes com facilidade.
Saibari havia entrado na partida no lugar de Nathaniel Brown, aos 61 minutos.
E aos 90+2 minutos, Luis Díaz fechou a goleada por 5 a 1 do Bayern de Munique após ficar cara a cara com o goleiro, na sequência de mais um passe mágico de Saibari.
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