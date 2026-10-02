Alessandro Bastoni, zagueiro da Itália e da Inter de Milão, marcou o gol de empate da seleção de seu país (1 a 1) diante da França aos 68 minutos, na noite desta sexta-feira, no estádio Stade de France, pela terceira rodada da Liga das Nações da Europa.

O primeiro tempo havia terminado empatado sem gols. Já no início da segunda etapa, Michael Olise abriu o placar para a França aos 55 minutos, após uma cobrança de falta rápida tocada por Rayan Cherki para ele, que finalizou com o pé esquerdo, acertando o travessão e entrando no gol.

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Mas a resposta italiana veio 13 minutos depois, quando Bastoni aproveitou um erro grave de Lucas Da Cunha, que recebeu mal um passe de Rabiot, permitindo que o zagueiro da Azzurra tomasse a bola numa posição adiantada e arrancasse em direção ao gol para marcar nas redes do goleiro Mike Maignan.

Bastoni elevou sua conta para dois gols nesta edição da Liga das Nações, depois de ter marcado o gol que colocou a Itália em vantagem diante da Turquia dias antes, quando a Itália venceu por 4 a 1.

Bastoni quase custou um pênalti à Itália nos minutos finais da partida, quando pareceu derrubar Michael Olise, mas o árbitro mandou seguir o jogo, e a partida terminou empatada em 1 a 1.

Com isso, a França subiu para 7 pontos na liderança do Grupo 1, à frente da Bélgica, vice-líder com 6 pontos, e da Itália, terceira colocada com 4 pontos, enquanto a Turquia fecha a classificação sem pontos.



