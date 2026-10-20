O hotel onde está hospedado o Barcelona, na capital francesa, Paris, foi palco, durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira, do lançamento de fogos de artifício por parte de um grupo de torcedores do Paris Saint-Germain, numa tentativa de incomodar os jogadores do clube catalão e privá-los de descanso antes do aguardado confronto entre as duas equipes.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o Barcelona visita o Paris Saint-Germain, nesta terça-feira, num confronto descrito por Hans Flick como "um bom teste para sabermos qual é a nossa situação atual".

O estádio Parque dos Príncipes recebe uma das partidas mais fortes que se pode assistir no mundo do futebol atualmente e, embora a temporada ainda esteja no começo, as equipes catalã e francesa apresentaram os melhores desempenhos e as melhores impressões desde o seu início.

Apesar de Barcelona e Paris Saint-Germain não enfrentarem grandes pressões em termos de classificação e, portanto, de nenhum resultado na partida ser decisivo, o clima que envolve o confronto tem um caráter europeu excepcional, que lembra mais a atmosfera dos grandes jogos disputados durante os meses de março e abril nas fases eliminatórias do que o clima de meados de outubro.

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Os torcedores do Paris Saint-Germain, cientes da importância do confronto, começaram a fazer a sua parte na tentativa de ajudar a equipe do técnico Luis Enrique.

Alguns torcedores franceses acreditam que qualquer ação, por mais simples que seja, pode contribuir para derrubar a equipe catalã, o que levou vários deles a se dirigirem, durante as primeiras horas da manhã de hoje, ao hotel onde o Barcelona está hospedado, o Domaine de Rennes Margaux Paris, com o objetivo de incomodar os jogadores da equipe azul e grená.

O jornalista José Álvarez, repórter do programa "El Chiringuito", flagrou um grupo de torcedores do Paris Saint-Germain após 1h15 da madrugada, lançando fogos de artifício com o objetivo de impedir que a delegação do Barcelona tivesse uma parcela suficiente de descanso.

Essa prática é habitual na capital francesa antes de partidas importantes na Liga dos Campeões da Europa, com o objetivo de intimidar os adversários e influenciá-los antes dos confrontos.

As restrições do toque de recolher impostas na Praça da República e na região de Les Halles, no contexto dos distúrbios registrados nos últimos dias por causa dos protestos dos coletes amarelos contra as políticas do governo de Emmanuel Macron, não incluíram a região onde se localiza o hotel do Barcelona. Isso permitiu que os torcedores do Paris Saint-Germain executassem uma prática que vem se disseminando cada vez mais pelas diversas regiões da Europa.

De todo modo, parece claro que o Barcelona enfrentará um clima extremamente hostil no estádio Parque dos Príncipes, o que aumentará a dificuldade da missão da equipe num confronto que já é, por natureza, forte e complexo.

A equipe de Hans Flick almeja derrubar o atual bicampeão da Liga dos Campeões da Europa, a fim de enviar uma mensagem forte e provar suas capacidades, antes do aguardado clássico no fim da próxima semana.