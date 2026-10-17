Dani Olmo, estrela do Barcelona, conseguiu quebrar seu longo jejum com a equipe catalã na noite da vitória sobre o Real Betis por 5 a 2, na nona rodada de LaLiga.

Olmo deixou sua marca na grande vitória do Barça ao anotar o quinto gol, aos 81 minutos, em um belo chute de fora da área.

Com isso, Olmo marcou seu primeiro gol com a camisa do Barcelona nesta temporada, após não balançar as redes desde março passado.

O jornal Sport havia destacado, antes da partida de hoje, que Olmo passava por uma seca de gols, já que o último tento do jogador com a camisa do Barcelona datava de 15 de março, na partida contra o Sevilla, quando ele partiu em direção ao gol aproveitando um passe de Marc Bernal e, em seguida, chutou com o pé direito uma bola rasteira que morreu nas redes.

Olmo disputou 22 partidas com a camisa do Barça desde seu gol contra o Sevilla, mas não conseguiu voltar a marcar, até balançar as redes do Real Betis.

Já o último gol de Olmo em competições europeias com a camisa do Barcelona foi marcado em 21 de janeiro deste ano, em Praga.