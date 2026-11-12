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Ninguém acreditou no que aconteceu em Praga. Uma bola alçada, um toque estranho e, em seguida, um apito que virou a partida de cabeça para baixo. Um único lance foi suficiente para dar a vantagem à Espanha e colocar a seleção da República Tcheca em um novo apuro, em um dos mais estranhos pênaltis que este ano já viu.

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O jogador da seleção da Tchéquia, Ambros, se envolveu em um dos pênaltis mais tolos deste ano. O atleta tcheco dominou uma bola alta com a mão dentro da área, provocando um pênalti que deu a vantagem à Espanha.

A bola o atingiu perto do cotovelo, e o meio-campista tcheco aproveitou aquele toque para amortecer e afastar a bola, um movimento que ninguém percebeu em campo, mas que a tecnologia do árbitro assistente de vídeo captou.

Após revisar o lance na tela, o árbitro montenegrino Nikola Dabanović não hesitou e marcou o pênalti, que Paina não desperdiçou: Álex Paina avançou e bateu com confiança, abrindo o placar para a Espanha da marca da cal e acendendo as comemorações da La Roja na capital tcheca.

A capital Praga recebe um confronto da Liga das Nações da Europa, no qual as seleções da Tchéquia e da Espanha se enfrentam na noite de quinta-feira, em uma partida que no papel parece desequilibrada, mas que trouxe consigo todos os elementos de emoção e polêmica.

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A seleção espanhola vive seu auge; a La Roja garantiu a classificação às quartas de final após manter seu retrospecto invicto nas quatro partidas que disputou na fase de grupos, conquistando o aproveitamento máximo e somando 12 pontos.

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E, após sua conquista histórica do título da Copa do Mundo de 2026, a seleção espanhola segue como a principal favorita a vencer o título da Liga das Nações da Europa em junho próximo, um título que deseja acrescentar às suas vitrines para confirmar seu domínio total sobre o futebol mundial.

Por outro lado, a seleção da Tchéquia, que já está fora da competição, ainda tem duas partidas a disputar no torneio, embora não tenha conquistado nenhuma vitória no terceiro grupo do primeiro nível. Devido ao seu desempenho modesto, a seleção tcheca, comandada pelo técnico Santi Denia, perdeu a chance de se classificar às quartas de final e ainda corre o risco de ser rebaixada ao segundo nível, já que não conseguiu somar nenhum ponto.

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E o lance de Ambros resumiu o sofrimento da Tchéquia neste torneio. No momento em que a seleção tentava resistir ao campeão mundial, veio um toque de mão incompreensível para abrir a porta à Espanha. Não foi um toque de mão comum, mas sim uma tentativa clara de controlar a bola com o braço, como se o jogador tivesse esquecido que estava jogando futebol e não basquete.

E, apesar de o lance ter passado inicialmente sem que ninguém o notasse, a tecnologia do vídeo estava à espreita; o árbitro de vídeo chamou o árbitro principal para revisar o lance, e assim que ele o viu na tela, não teve outra opção a não ser marcar o pênalti, pois o toque foi claro e o proveito tirado dele também foi claro.

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E Paina não precisou de convite, avançou com a confiança dos grandes e colocou a bola nas redes, dando à Espanha o gol da vantagem e desferindo um duro golpe moral à seleção tcheca, que sonhava em conquistar um resultado positivo diante de sua torcida.

E esse gol reflete a personalidade da atual seleção espanhola, uma seleção que não precisa de muitas chances para marcar e que sabe como aproveitar os erros dos adversários, mesmo que sejam erros estranhos como o cometido por Ambros. Pois a seleção que conquistou 12 pontos em 4 partidas e foi campeã do mundo meses atrás não perdoa nenhum adversário que cometa um deslize diante dela.

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Já a Tchéquia vê seu sofrimento aumentar a cada partida. A equipe que não somou nenhum ponto até agora se encontra agora ameaçada de rebaixamento ao segundo nível, o que seria um golpe doloroso para o futebol tcheco, que esperava recuperar seu lugar entre os grandes.

E, ao final, o lance de Ambros continuará sendo o assunto de todos nesta partida. Um lance estranho, um pênalti ainda mais estranho e um gol que deu a vantagem à Espanha e confirmou que o campeão mundial precisa de apenas um toque, mesmo que seja na mão do adversário, para escrever mais um capítulo de seu domínio.