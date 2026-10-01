Em vídeo: Alemanha conquista sua primeira vitória na era Klopp

A Alemanha conquistou sua primeira vitória na era do novo técnico, Jürgen Klopp, diante da Sérvia (2 a 0), no estádio Allianz Arena, em Munique, nesta quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga A da Liga das Nações da UEFA.

Os donos da casa entraram na partida com uma avalanche ofensiva, ameaçando o gol da Sérvia com diversas tentativas, e Nick Woltemade desperdiçou uma cabeçada próxima ao gol.

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Aos 39 minutos, a Alemanha finalmente conseguiu balançar as redes por meio do jogador do Bayern de Munique, Tom Bischof, no rebote de uma bola que voltou da trave.





A Alemanha manteve a pressão no segundo tempo, o que resultou no gol que ampliou o placar por meio de Florian Wirtz, atacante do Liverpool, que dominou a bola de forma magnífica antes de mandá-la para as redes com perfeição, aos 61 minutos.

O domínio alemão continuou após o segundo gol, com os visitantes incapazes de oferecer qualquer perigo digno de nota ao gol do goleiro do Bayern de Munique, Jonas Urbig, encerrando a partida com a vitória dos comandados do técnico Jürgen Klopp (2 a 0).

Com esse triunfo, a Alemanha recuperou parte de seu equilíbrio, após o empate com a Holanda (1 a 1) fora de casa e, em seguida, a derrota surpreendente diante da visitante Grécia (1 a 0), nas duas primeiras rodadas da Liga das Nações da UEFA.

A pontuação da Alemanha subiu para 4 pontos, na terceira posição do grupo, atrás da Holanda, vice-líder com 5 pontos, e da Grécia, líder com 7 pontos, enquanto a Sérvia ocupa a lanterna da classificação, sem pontos.

A Holanda havia dado a volta por cima em outra partida disputada nesta quinta-feira em solo grego, onde buscou o empate (2 a 2) após estar perdendo por dois gols.



