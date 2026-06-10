Em vídeo... Al-Jaber: As chances dos árabes na Copa do Mundo são boas... e o Marrocos é a única exceção

Sami Al-Jaber, lenda do futebol saudita, considerou que as chances de todas as seleções árabes na Copa do Mundo de 2026 são boas, observando que a seleção do Marrocos representa a única exceção.
A Copa do Mundo de 2026 começa hoje, quinta-feira, com a partida de abertura entre México e África do Sul, com a participação de 48 seleções, entre elas oito seleções árabes pela primeira vez na história do Mundial.
Al-Jaber disse em declarações ao programa “Nadina”, no canal “MBC 1”: “A oportunidade está aberta para todas as seleções árabes, pois não há mais grandes diferenças técnicas no futebol, especialmente porque a maioria dos astros das grandes seleções estava abaixo do seu nível”.
Ele acrescentou: “As seleções árabes enfrentam um grande desafio, e há o fator clima, que é um fator importante que ajudará todas as seleções árabes, sem exceção”.
E continuou: “Além disso, a pressão sobre todas as seleções árabes é menor, já que não são cotadas para alcançar grandes conquistas, limitando-se ao sonho de se classificar para as oitavas de final, com exceção da seleção do Marrocos, que elevou o nível de ambição após a Copa do Mundo de 2022”.
E concluiu: “Estou muito otimista em relação às nossas seleções árabes, pois o futebol já não apresenta essa grande diferença entre as seleções como no passado; portanto, mesmo que não consigam se classificar para as oitavas de final, devem ser adversários de peso na fase de grupos”.
Vale lembrar que a seleção do Marrocos conseguiu se classificar para as semifinais da Copa do Mundo de 2022, tornando-se a primeira seleção árabe e africana a alcançar essa conquista, antes de perder para a França e a Croácia e terminar em quarto lugar.