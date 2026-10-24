Hansi Flick, técnico do Barcelona, e José Mourinho, treinador do Real Madrid, enfrentaram perguntas sobre o técnico rival durante a entrevista coletiva do clássico marcado para este domingo, pela décima rodada de La Liga.

Quando pediram ao treinador português para falar sobre Flick, ele respondeu: "Não entendo por que vocês me perguntam sobre os rivais. O que querem que eu diga sobre Flick? Ele é um grande treinador e faz um trabalho excelente. E é só isso, o que querem que eu diga? Não posso dizer mais nada".





Do outro lado, a entrevista de Flick começou depois da de Mourinho, quando ele recebeu uma pergunta na direção oposta, e a resposta veio da seguinte forma: "Da minha parte, tenho o máximo respeito por ele, e quando se treina times desse nível por longos anos e se conquista sucesso constantemente, isso é prova de qualidade. Ele provou isso em cada clube em que trabalhou".

E acrescentou: "No âmbito da seleção alemã, quando eu era auxiliar do técnico Joachim Löw, eu o encontrei uma vez em Madri, porque fomos visitá-lo, e posso dizer que todo jogador da seleção que trabalhou com ele falava dele com grande respeito. Tínhamos alguns jogadores lá".

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E Flick concluiu: "Acho que é isso, ele é um colega de profissão. É um colega muito bem-sucedido. E um colega excelente".