Em vídeo: a Itália com os que estavam disponíveis, a Azzurra devora os Bleus de Zidane em San Siro

Com esse resultado, a Azzurra assumiu a liderança do Grupo 1 com 10 pontos, à frente da França pelo saldo de gols e pelo confronto direto, enquanto a Bélgica aparece na terceira colocação com 9 pontos, e a Turquia fecha a tabela sem nenhum ponto.

A partida começou de forma ideal para a seleção francesa, que abriu o placar cedo, aos 10 minutos, com Michael Olise, aproveitando um erro grave cometido por Gianluigi Donnarumma, goleiro da Itália, em uma tentativa de construir a jogada desde trás.

Donnarumma falhou ao executar um passe preciso, e a bola chegou a Olise, que soube aproveitar a situação com habilidade, driblou Alessandro Bastoni antes de mandar para as redes, dando à sua seleção a vantagem por um a zero.

Mas a seleção italiana não se rendeu e conseguiu voltar à partida ainda no primeiro tempo, quando Francesco Pio Esposito deixou tudo igual aos 26 minutos, após um passe decisivo de Niccolò Cambiaghi, apesar do grande domínio francês na primeira metade do jogo.

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Com o início do segundo tempo, os donos da casa mantiveram suas tentativas em busca do gol da virada, mas a seleção francesa conseguiu impor seu domínio sobre o andamento do jogo e desperdiçou várias oportunidades, com Donnarumma defendendo chutes fortes, com destaque para os de Rayan Cherki e Adrien Rabiot.

Por outro lado, a Itália quase saiu na frente no placar ao conseguir um pênalti, mas Sebastiano Esposito o desperdiçou mandando para fora do gol aos 60 minutos.

A compensação italiana veio quando Davide Frattesi conseguiu marcar o segundo gol, aos 63 minutos, após um passe de Federico Dimarco, virando o placar a favor da Azzurra em meio a comemorações frenéticas no San Siro.

A Itália dominou o jogo após o gol da virada e manteve seus ataques em direção à meta francesa, conseguindo um segundo pênalti, convertido desta vez por Pio Esposito aos 75 minutos, marcando o terceiro gol dos donos da casa e o segundo dele na partida, compensando o pênalti desperdiçado por seu irmão Sebastiano.

A França tentou voltar à partida após o terceiro gol italiano, mas fracassou em impor seu domínio diante da bravura do meio-campo e da defesa da Azzurra, saindo os donos da casa com uma vitória emocionante (3 a 1) sobre os comandados do técnico Zinedine Zidane.

A partida de ida entre as duas seleções havia terminado empatada (1 a 1), depois de Olise colocar a França à frente com um belo gol de falta, antes de Alessandro Bastoni deixar tudo igual para a Itália.

Com a vitória de hoje, a seleção italiana entrará no duelo contra a Bélgica na última rodada da fase de grupos, fora de casa, com maior tranquilidade, já que precisará apenas de um empate para se classificar às quartas de final da Liga das Nações da Europa.