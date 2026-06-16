A seleção francesa iniciou sua campanha na Copa do Mundo de 2026 com uma vitória importante sobre a seleção senegalesa por 3 a 1, no emocionante confronto que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio “MetLife”, em Nova Jersey, Nova York.

Com essa vitória, os “Galo” conseguiram se redimir e vingar-se da única derrota histórica entre as duas seleções, ocorrida na estreia da Copa do Mundo de 2002 por 1 a 0, conquistando assim seus primeiros três pontos no torneio.

O primeiro tempo foi marcado por uma clara superioridade ofensiva da seleção do Senegal, que quase abriu o placar logo aos 24 minutos, em um contra-ataque rápido liderado por Jackson pela ala esquerda, que avançou para dentro da área antes de disparar um chute rasteiro e forte que acertou a trave, impedindo que os “Leões da Teranga” abrissem o placar.

O domínio senegalês continuou em meio a uma total ausência ofensiva do vice-campeão da última edição; aos 31 minutos, Sar chutou com força da entrada da área, mas a bola saiu ao lado do gol, antes que Mané aparecesse com um chute repentino de fora da área aos 40 minutos, que foi defendido pelo goleiro Mike Maignan.

Nos últimos instantes do primeiro tempo, mais precisamente aos seis minutos do tempo de acréscimo, Sar desperdiçou uma chance clara que não se deve perder: ao receber um cruzamento preciso pela esquerda, que passou despercebido pela defesa, ele chutou de forma muito estranha por cima do travessão, e o primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0.

A seleção francesa entrou no segundo tempo com uma postura totalmente diferente; sua periculosidade começou aos 48 minutos, com um chute forte do jovem Doi que passou raspando na trave. A chance mais perigosa da partida surgiu aos 53 minutos, quando Oliseu driblou o experiente zagueiro Koulibaly, ficou completamente sozinho diante do gol e chutou rasteiro, mas o goleiro Mendy brilhou ao defender com bravura.

E a seleção francesa não parou de desperdiçar chances claras; aos 57 minutos, passes em profundidade colocaram Mbappé cara a cara com o goleiro Mendy, mas este continuou seu desempenho heroico e defendeu a bola com maestria. A partida quase sofreu uma reviravolta dramática aos 60 minutos, quando Mbappé reclamou pênalti após uma jogada com Mané. A jogada levou os árbitros do VAR a consultarem o árbitro de campo, mas este acabou indicando a continuidade da partida sem marcar nada.

O desimpasse francês veio aos 66 minutos, depois que Oliseu deu um passe em profundidade mágico que passou pela defesa senegalesa e colocou Mbappé dentro da área, e este último disparou um chute rasteiro e direto, que não deu chance a Mendy, indo direto para o fundo da rede e marcando o primeiro gol da partida.

Aos 74 minutos, Dui tentou ampliar a vantagem com um chute forte vindo da lateral esquerda da área, mas Mendy defendeu com maestria e desviou para escanteio. O gol decisivo da França veio aos 82 minutos, por meio do substituto Parkola, que aproveitou a investida do Senegal para ficar completamente sozinho diante do gol e chutar uma bola rebaixada e precisa por cima do goleiro Mendy, que entrou no fundo da rede.

O tempo de acréscimo foi de grande emoção, depois que o Senegal diminuiu a diferença aos cinco minutos do acréscimo com uma jogada brilhante de M'Baye, que driblou Hernández pelo lado direito da área antes de chutar com força, a bola tocando nas pontas dos dedos de Maignan e entrando no gol.

A resposta francesa não demorou: Mbappé disparou um chute forte de fora da área, que Mendy não conseguiu defender, e a bola entrou no gol, encerrando a partida com a vitória da França por 3 a 1.

Vale ressaltar que os Gauleses e os Leões da Teranga estão no forte Grupo 9, ao lado das seleções da Noruega e do Iraque. A França busca confirmar sua superioridade quando enfrentar o Iraque na próxima rodada, enquanto a seleção senegalesa tentará se recuperar no difícil confronto que terá pela frente contra a Noruega.