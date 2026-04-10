Em um leilão público... Messi vende um pedaço de sua história no Barcelona

A lenda do futebol argentino, Lionel Messi, prepara-se para vender um dos seus itens pessoais mais emblemáticos, ligado ao seu período de glória no Barcelona, numa iniciativa simbólica que traz à memória os seus anos repletos de conquistas no clube catalão.

Após uma carreira excepcional de 17 anos com o Blaugrana, durante a qual levou o time a conquistar 10 títulos da La Liga, 7 da Copa do Rei e 4 da Liga dos Campeões, marcou 672 gols e deu 303 assistências em 778 partidas, Messi decidiu se despedir de parte de sua memória futebolística de uma maneira diferente.

Um carro da época de glória

O jogador, de 38 anos, decidiu colocar seu Porsche Cayenne GTS Coupé 2021 à venda em um leilão público organizado pela SBX Cars na próxima segunda-feira.

Este carro foi seu companheiro em sua última temporada com o Barcelona (2020-2021) e é considerado um dos modelos raros que combinam desempenho esportivo superior com conforto no dia a dia.

De acordo com o site Creatorzine, o carro, que estava registrado em Barcelona, cidade cujo nome está ligado à trajetória futebolística de Messi, encontra-se atualmente em Berlim e está em excelente estado, tendo rodado apenas 14.173 milhas, além de possuir um laudo de inspeção técnica recente da TÜV alemã.

Detalhes técnicos de luxo

O carro é equipado com um motor V8 biturbo de 4,0 litros, que gera 453 cavalos de potência, permitindo-lhe acelerar de 0 a 60 milhas por hora em 3,9 segundos, com velocidade máxima de 168 milhas por hora.

O valor do carro é estimado em cerca de 100 mil libras esterlinas, mas seu verdadeiro valor reside no fato de fazer parte da memória de Messi em Barcelona, a cidade onde ele construiu sua glória no futebol e se tornou um ícone mundial.