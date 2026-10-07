Em palavras claras: Messi esclarece a verdade sobre as teorias da conspiração na final da Copa do Mundo

Lionel Messi, lenda da Argentina, revelou, na noite de sua despedida da seleção, a verdade sobre as teorias da conspiração que se espalharam em seu país após a derrota da seleção argentina na final da Copa do Mundo de 2026 para a Espanha (1 a 0).

Messi disputou sua última partida com a camisa da Argentina na madrugada desta quarta-feira e contribuiu para uma ampla vitória em amistoso contra o Benin (3 a 0), marcando um gol e dando duas assistências.

A "teoria da conspiração" se espalhou entre alguns torcedores argentinos nas redes sociais, em uma tentativa de explicar a derrota da seleção de seu país para a Espanha, após uma superioridade avassaladora desta última ao longo dos 120 minutos.

Alguns argentinos consideraram que a tranquilidade dos jogadores e a ausência de grande empolgação diante da Espanha talvez fossem um indício de que eles entraram na partida final limitados ou afetados por algum fator desconhecido, numa tentativa de encontrar uma explicação fora de campo para o desempenho apresentado pela seleção latino-americana diante da Espanha.

Messi deixou de lado todas essas teorias e falou pela primeira vez após a derrota da seleção de seu país na final da Copa do Mundo, há cerca de 3 meses.

Messi disse em seu discurso de despedida diante dos torcedores, segundo informou a rede argentina "ESPN": "A última Copa do Mundo foi muito emocionante. Sonhamos em conquistar o título mundial novamente, e quase chegamos lá, mas não aconteceu nada estranho na partida final, como dizem alguns. Demos o nosso melhor. O jogo contra a Inglaterra (semifinal) foi muito desgastante para nós".



