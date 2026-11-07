Em números: Yamal se arma com um retrospecto assustador no reduto do Atlético de Madrid

O Barcelona visita o Atlético de Madrid neste domingo, no estádio Metropolitano, no grande confronto da 12ª rodada do Campeonato Espanhol.
O jornal Mundo Deportivo informou que Lamine Yamal, estrela do Barça, disputou 6 partidas no estádio do clube madrilenho, nas quais conquistou 5 vitórias contra uma derrota, marcou dois gols e deu uma única assistência.
Lamine Yamal disputou seus primeiros minutos no estádio Metropolitano pelo Campeonato Espanhol durante a 29ª rodada da temporada 2023-2024.
O jovem ponta entrou aos 61 minutos no lugar de Raphinha, e a equipe catalã conseguiu decidir o confronto com um placar amplo de 3 a 0.
Já a segunda partida foi durante a 28ª rodada do Campeonato Espanhol na temporada 2024-2025, e teve o brilho de Yamal, que foi um dos grandes destaques da virada retumbante do Barça, após reverter a desvantagem em uma vitória por 4 a 2.
Yamal marcou o terceiro gol da equipe do técnico Hansi Flick aos 90+3 minutos, dando à sua equipe catalã a vantagem por 3 a 2, além de receber o prêmio de melhor jogador da partida.
O terceiro confronto veio na volta das semifinais da Copa do Rei da temporada 2024-2025. A partida de ida, no estádio Spotify Camp Nou, havia terminado empatada em 4 a 4.
Já no estádio Metropolitano, Yamal atuou por 87 minutos e deu uma assistência para Ferran Torres, que marcou o gol da vantagem por 1 a 0 aos 26 minutos, garantindo ao Barcelona a vaga na final do torneio.
O quarto confronto foi a única derrota que Yamal sofreu no estádio Metropolitano, com placar de 0 a 4 na ida das semifinais da Copa do Rei, na temporada passada.
Em sua penúltima partida no estádio Metropolitano, Lamine Yamal voltou a conquistar os três pontos no Campeonato Espanhol, durante a 30ª rodada da temporada passada, após o Barcelona alcançar uma vitória difícil por 2 a 1.
Já o último confronto disputado pelo jovem ponta contra o Atlético de Madrid, no estádio deste último, foi na volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2025-2026, e terminou com gosto amargo para a equipe catalã após sua eliminação do torneio.
Yamal marcou um gol cedo, dando à torcida do Barcelona a esperança de uma reação, mas a partida terminou com vitória do Barça por 2 a 1, resultado que não foi suficiente para compensar a derrota na ida, em Barcelona, por 0 a 2.
Yamal chega ao próximo confronto com um aproveitamento de vitórias de 83,33% no estádio Metropolitano, isso antes do aguardado duelo pela liderança do Campeonato Espanhol na 12ª rodada.