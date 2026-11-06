Em números: Raphinha, o "ponto fraco" preferido de Simeone

O Atlético de Madrid recebe o Barcelona depois de amanhã, domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jornal Mundo Deportivo informou que Raphinha, craque do Barcelona, vai enfrentar Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, pela 11ª vez na carreira da dupla.

O retrospecto dos confrontos pende a favor de Raphinha, que conquistou 8 vitórias, empatou uma vez e sofreu uma única derrota diante do treinador argentino.

No quesito das participações em gols, Raphinha marcou dois gols e deu 6 assistências, totalizando 8 participações em gols.

Próximas partidas ATM La Liga 15:00 BAR

Já a última vitória do Barça sobre o Atleti no Campeonato Espanhol aconteceu na ausência do jogador brasileiro, e foi o único ponto positivo do Atlético de Madrid nos confrontos em que Raphinha não participou.

O técnico Hansi Flick mudou a posição de Raphinha e lhe deu um novo papel, para depois reposicioná-lo na função de centroavante.

Da posição de observador, e sem fazer parte dessa experiência, Simeone acompanhou a jornada de evolução de Raphinha com grande admiração. E no domingo, o encontro entre ambos se renova no estádio Metropolitano.

O técnico do Atlético havia dedicado o primeiro elogio a Raphinha há dois anos. Na coletiva de imprensa que antecedeu o confronto entre as duas equipes no estádio Lluís Companys, Simeone descreveu o brasileiro como um dos melhores jogadores de La Liga, graças à sua capacidade de penetrar nas defesas, à sua coragem e à sua maneira de jogar.

E na noite seguinte, o dono da camisa número 11 do Barcelona comprovou a veracidade das palavras do treinador argentino, mas o Atlético de Madrid decidiu a partida graças a um gol tardio marcado por Alexander Sørloth.

Um ano depois, Simeone voltou a elogiá-lo mais uma vez. O Barcelona arrasou o visitante Atlético de Madrid no estádio Spotify Camp Nou, em uma partida do Campeonato Espanhol na qual Álex Baena abriu o placar.

Mas Raphinha buscou o empate, após uma de suas movimentações habituais pelas costas dos zagueiros, antes de os jogadores do técnico Flick encerrarem a partida com a vitória pelo placar de 3 a 1.

Apesar da derrota, Simeone fez uma declaração marcante após a partida, dizendo: "Não sei como Raphinha não ganhou a Bola de Ouro, pois eu escolho ele".

E o treinador argentino disse, elogiando o jogador brasileiro: "Ele me agrada muito. Pode jogar em todas as posições, onde quer que você o coloque, além de marcar gols maravilhosos".

De certa forma, Raphinha é um jogador que se encaixa perfeitamente na filosofia de futebol de Simeone; aliás, pode-se dizer que é o jogador mais adequado para aplicar as ideias do treinador argentino.

Em mais de uma ocasião, Raphinha manifestou publicamente sua decepção pela ausência de seu nome entre as listas de candidatos aos prêmios individuais. Mas Simeone o colocou no topo do prêmio individual mais importante, pouco depois de Ousmane Dembélé tê-lo conquistado. E algumas semanas depois, Raphinha retribuiu o elogio a Simeone, dizendo: "Tenho grande carinho pelo Cholo, é um treinador excepcional e o admiro muito".

Na partida de ida da fase eliminatória da Copa do Rei na temporada passada, o Barcelona sentiu a falta de Raphinha. O Atlético superou a equipe catalã de forma clara, especialmente durante o primeiro tempo, no qual os jogadores do técnico Simeone arrasaram seus adversários aproveitando os contra-ataques e as transições rápidas.

O Barcelona esteve a apenas um gol de empatar o resultado da ida, que terminou com sua derrota por 4 a 0 no estádio Spotify Camp Nou. E após a eliminação, Raphinha estava deitado no gramado quando recebeu o consolo de Simeone, que se dirigiu a ele e o apoiou como faz um pai com o filho.

Poucos dias antes do segundo confronto na Copa do Rei, Simeone voltou a falar sobre Raphinha, dizendo: "Ele me agrada muito, porque toda vez que participa, é divertido assistir às suas movimentações, às suas arrancadas pelas costas dos zagueiros, à sua capacidade de penetrar nos espaços e ao seu trabalho coletivo".

O jogador brasileiro havia sofrido uma lesão durante a última data Fifa daquela temporada, o que o impediu de participar de dois confrontos da Liga dos Campeões da Europa.