Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, assumiu a liderança de uma lista especial ao lado da equipe bávara, superando seu companheiro Harry Kane, após seu brilho na partida contra o Magdeburg pela Copa da Alemanha.

Olise marcou um gol e deu uma assistência no primeiro tempo da partida da equipe bávara contra o Magdeburg, disputada na noite desta quarta-feira, no estádio Allianz Arena, pela segunda fase da competição nacional.

Olise marcou o primeiro gol aos 10 minutos de jogo, aproveitando um cruzamento do marroquino Ismael Saibari.

Este é o gol de número 11 de Olise com o Bayern de Munique em todas as competições desde o início da atual temporada, tornando-se o artilheiro da equipe à frente de Kane, premiado com a Bola de Ouro na última segunda-feira, que marcou 10 gols, segundo as estatísticas da rede francesa Stats Foot.

Olise não se limitou a marcar o gol, mas também retribuiu o presente a Saibari, ao dar a assistência para o segundo gol da partida aos 21 minutos.

Com essa assistência, a estrela francesa invadiu a lista dos jogadores com mais participações em gols por clubes e seleções nas grandes ligas europeias desde o início da temporada.

Olise ficou em terceiro lugar, com 23 gols, após marcar 15 gols e dar 8 assistências, sendo superado apenas por Lamine Yamal, estrela do Barcelona e da seleção da Espanha, com 25 participações (14 gols marcados e 11 assistências), e Harry Kane, que participou de 24 gols (16 gols e 8 assistências).