O Barcelona marcou 17 gols em suas quatro primeiras partidas no Campeonato Espanhol, sendo que o trio formado por Raphinha, Fermín López e Lamine Yamal foi responsável por 14 deles, um número jamais alcançado por qualquer trio nas quatro primeiras rodadas de LaLiga desde a temporada 1958-59, quando Alfredo Di Stéfano, José María e Ferenc Puskás marcaram 15 gols pelo Real Madrid.

Raphinha, líder do Barcelona dentro e fora de campo, marcou 6 gols e deu uma assistência em 4 partidas desde que passou a atuar como atacante fixo, liderando a artilharia de LaLiga.

Ele também se tornou o terceiro jogador na história do Barcelona a marcar nas quatro primeiras rodadas do campeonato, depois de Ladislao Kubala em 1953 e Lionel Messi nas temporadas 2011-12 e 2012-13.

Seu papel não se limita a marcar gols, já que ele representa um eixo fundamental na produção ofensiva, na chegada à área e na construção de jogadas.

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Já Fermín López, de 23 anos, somou 4 gols e duas assistências em 4 rodadas, ocupando a terceira posição na lista dos artilheiros.

Ele se tornou o primeiro jogador espanhol a marcar 4 gols nas 4 primeiras rodadas desde Cesc Fàbregas na temporada 2011-12. Fermín desempenha o papel de armador adiantado, em paralelo com Dani Olmo, com sua capacidade constante de chegar à área e criar oportunidades, e não apenas marcar.

Já Lamine Yamal, de 19 anos, completa o trio com 4 gols e uma assistência, além de criar 4 chances claras e completar 16 dribles bem-sucedidos, uma média de 4 por partida.

O impacto de Lamine não depende apenas dos gols, mas ele começou a transformar sua superioridade no drible, na atração dos defensores e na criação de espaços também em gols, segundo o jornal catalão "Sport".

O assistente Gordon

O Barcelona conta com uma carta ofensiva adicional, representada por Anthony Gordon, que não lidera a lista de artilheiros, mas se tornou um dos mais destacados criadores de oportunidades, já que o inglês deu 4 assistências em 4 partidas, além de provocar um gol contra diante do Rayo.

Seus números ganham ainda mais valor quando comparados à sua última temporada com o Newcastle, quando deu apenas 5 assistências em 46 partidas.

Pedri também marcou um gol diante do Valencia, elevando seu total pelo Barcelona para 29 gols e entrando na lista dos 100 maiores artilheiros da história do clube.

Quatro jogadores do elenco atual passaram a integrar a lista: Raphinha na 33ª posição, com 81 gols; Lamine na 61ª posição, com 52; Fermín na 88ª posição, com 36; e Pedri na 100ª posição, com 29 gols.

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