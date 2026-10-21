O veterano treinador português José Mourinho conseguiu transformar o estádio Santiago Bernabéu em uma fortaleza inexpugnável para o Real Madrid, tanto em sua primeira passagem quanto na atual.

Mourinho conduziu a equipe merengue a seis vitórias em seis partidas disputadas em casa nesta temporada, antes do confronto diante do Leipzig, da Alemanha, nesta quarta-feira à noite, no estádio Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Nesse sentido, o jornal "AS" espanhol destacou que o Real marcou 19 gols em seus seis primeiros jogos em casa nesta temporada, com média de 3,17 gols por partida, em uma notável evolução ofensiva em comparação com o mesmo período da temporada passada, quando a equipe marcou 11 gols sob o comando do ex-treinador Xabi Alonso.

Leia também

Expulsões e minutos em inferioridade numérica: diferença gigantesca entre Real Madrid e Barcelona

Ex-estrela da França: Mbappé não chegou ao patamar de Messi e Cristiano, e jogador do Barcelona é o melhor em sua posição

Mourinho se prepara para disputar sua 95ª partida no total à frente do Real no estádio Santiago Bernabéu, após conquistar 80 vitórias em seus 94 jogos anteriores, com um aproveitamento de 85%, segundo o jornal espanhol.

A equipe merengue entra na partida de hoje na nona colocação da tabela da Liga dos Campeões, com 6 pontos, enquanto o Leipzig ocupa a 23ª posição, com 3 pontos.

O confronto diante do Leipzig acontece poucos dias antes de o Real visitar seu rival Barcelona, no estádio Spotify Camp Nou, no próximo domingo, pela La Liga, uma partida de grande importância na disputa pelo título nacional.



