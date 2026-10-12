Em números: Mourinho resgata a imponência perdida do Real Madrid

Os episódios polêmicos não permitiram que o Real Madrid aproveitasse plenamente a vitória sobre o Villarreal, apesar de ter conquistado três pontos difíceis depois de sofrer nos minutos finais diante de uma equipe que disputa a Liga dos Campeões da Europa.

A partida teve um pequeno acréscimo que faltou ao time merengue em muitos de seus confrontos desde o início da temporada, depois de Thibaut Courtois manter sua meta invicta pela segunda vez nesta temporada, algo que a equipe só havia conseguido anteriormente diante do Málaga.

A resistência defensiva acabou sendo recompensada, e José Mourinho encontrou motivos para se orgulhar do desempenho defensivo de seus jogadores.

Segundo o jornal espanhol "AS", a equipe de Iñigo Pérez conseguiu disputar a posse de bola com o Real Madrid, e a partida terminou com 54% de posse para o time merengue contra 46% do Villarreal.

Mas o domínio da bola pelo time amarelo não se converteu em perigo real, já que seus jogadores não conseguiram, nos períodos em que tiveram a posse, se aproximar com constância da área do Real Madrid.

O Villarreal ficou com a bola durante o primeiro quarto da partida, quando seu percentual chegou perto dos 60%, mas não conseguiu jogar muito no último terço do campo do time merengue, pois o tempo de permanência da bola naquela região não passou de 20% dos 15 minutos iniciais.

A equipe de Mourinho conseguiu aproximar suas linhas e fechar o caminho do Villarreal até a meta de Courtois, uma das ideias nas quais o treinador português insiste: defender em uma posição mais adiantada do campo e não conceder espaços de movimentação aos adversários.

Os últimos 15 minutos, nos quais o Villarreal se lançou em busca do empate enquanto o Real Madrid jogava com um a menos, mostraram clara superioridade do time amarelo nos números, com 74,3% de posse de bola e 40,3% do tempo passado no último terço do campo.

Nesse período, mais precisamente depois da expulsão de Vinícius aos 72 minutos, o Villarreal finalizou 6 vezes de um total de 15 tentativas de chegar à meta do time merengue.

Courtois precisou intervir para afastar duas finalizações de Carlos Romero e Georges Mikautadze, nos momentos mais difíceis enfrentados pelo Real Madrid durante a partida.

Ainda assim, o time merengue lidou bem com as circunstâncias do jogo e até conseguiu ameaçar o adversário em alguns contra-ataques.

A entrega dos jogadores do Real Madrid e seu espírito de luta se refletiram em outra estatística, já que levaram vantagem nos duelos, vencendo 57,3% das disputas individuais ao longo da partida, um indicativo da força física e da concentração que demonstraram.

Destacaram-se Diomande, Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Cucurella, cada um deles vencendo seis duelos.

A estatística do campeão do mundo chamou atenção de maneira especial, pois ele conseguiu isso em apenas 45 minutos, depois de entrar no início do segundo tempo no lugar de Carreras, e registrou um índice de êxito maior, vencendo 6 dos 7 duelos que disputou. O internacional espanhol também venceu todos os cinco desarmes em que interveio no chão.

Mourinho disse antes da partida: "Precisamos de tempo para melhorar. Tenho que buscar melhorias nas coisas que estão sob nosso controle, e estamos trabalhando nisso".

O treinador português se recusou a falar após a polêmica provocada pelas decisões da arbitragem, para evitar uma punição.

Mas longe da arbitragem, da qual ele busca manter seus jogadores afastados para que se concentrem no desempenho da equipe dentro de campo, Mourinho tem motivos para elogiar o que seus jogadores apresentaram. Sob o comando de Mourinho, o Real Madrid provou ter um sistema defensivo capaz de resistir.



