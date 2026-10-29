O Observatório do Futebol, vinculado ao Centro Internacional de Estudos Esportivos, revelou que o Manchester United lidera a lista dos piores clubes europeus na gestão do mercado de transferências ao longo dos últimos cinco anos, com prejuízos que chegaram a 334 milhões de libras esterlinas, sendo superado na classificação geral apenas pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O estudo baseou-se na comparação entre os valores pagos na compra de jogadores e as quantias arrecadadas com suas vendas, além da variação do valor de mercado dos atletas que ainda permanecem nos elencos dos clubes, segundo o jornal britânico "Daily Mail".

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Os prejuízos do United resultaram da perda de cerca de 156 milhões de libras esterlinas no saldo líquido das vendas de jogadores, além da queda no valor de mercado de seu elenco em cerca de 184 milhões de libras esterlinas.

Diversas negociações evidenciam o tamanho dos prejuízos, com destaque para a contratação de Antony junto ao Ajax por 85 milhões de libras esterlinas, antes de sua transferência para o Real Betis por apenas 21,7 milhões, e a contratação de Jadon Sancho por 73 milhões, sem receber qualquer valor por sua saída, além da venda de Rasmus Højlund ao Napoli com um prejuízo de 34 milhões de libras esterlinas.

Apesar de a empresa Ineos, pertencente a Sir Jim Ratcliffe, ter assumido a gestão das operações futebolísticas em 2024 e iniciado uma tentativa de reduzir os prejuízos, o estudo reflete o acúmulo de problemas no mercado de transferências ao longo dos anos anteriores.

O sofrimento do Tottenham

O Manchester United não foi o único clube inglês a registrar resultados negativos, já que o Tottenham ficou entre os piores clubes, depois de seu valor total ter caído cerca de 157 milhões de libras esterlinas, ocupando a quarta posição a partir do fundo da lista.

Por outro lado, o Eintracht Frankfurt liderou a lista, com um aumento de valor de 441 milhões de libras esterlinas, seguido pelo Real Madrid, com 440 milhões, e depois pelo Paris Saint-Germain, com 394 milhões. Os clubes Bournemouth, Brighton e Brentford também obtiveram ganhos de 292 milhões, 271 milhões e 253 milhões de libras esterlinas, respectivamente.

O valor do Chelsea subiu cerca de 179 milhões de libras esterlinas, apesar de seus gastos elevados, enquanto o Manchester City registrou um aumento de 374 milhões, e o Liverpool ficou próximo do ponto de equilíbrio, com um aumento de 13 milhões de libras esterlinas.

Os resultados destacam a diferença entre os clubes em sua capacidade de escolher os jogadores adequados, controlar os custos das contratações e preservar o valor de seus elencos, desafios com os quais o Manchester United ainda sofre claramente.