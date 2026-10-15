Yan Diomande foi o jogador do Real Madrid que venceu mais duelos, além de ser o mais eficiente em dribles e desarmes, na vitória da equipe sobre a Roma (4-3), na noite de quarta-feira, na segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, no Estádio Olímpico, na capital italiana.

Diomande venceu 13 duelos, completou 6 dribles e deu 4 desarmes, e nenhum outro jogador do Real Madrid o superou nesses números. Ele também deu a assistência para o gol de empate de Kylian Mbappé, segundo informou a rede de estatísticas "Squawka".

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A Roma abriu o placar aos 20 minutos com Martin de Roon, em passe de Matías Soulé, antes de Mbappé empatar aos 25, em assistência de Diomande, e o primeiro tempo terminou empatado (1-1).

Na segunda etapa, Donyell Malen marcou dois gols para a Roma, aos 51 e aos 57 minutos, colocando os donos da casa em vantagem (3-1). O árbitro anulou um gol de Mbappé aos 68 minutos.

Mas o Real Madrid virou o jogo com três gols em 8 minutos, todos saídos de cobranças de escanteio. Carlos Espí diminuiu a diferença aos 82 minutos, Endrick empatou de cabeça aos 85, após passe de Arda Güler, e Antonio Rüdiger marcou o gol da vitória aos 90 minutos, também com assistência decisiva de Güler.

Com esse resultado, o Real Madrid conquistou os 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas, após também vencer a Inter de Milão (2-1) na primeira rodada.