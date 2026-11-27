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O jornal catalão Sport destacou que o Barcelona lidera a lista dos times com mais posse de bola na Champions League e apontou que a equipe comandada pelo técnico alemão Hansi Flick voltou a liderar esse aspecto do jogo, com 63% de posse após cinco rodadas da competição.

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O time catalão é o único que supera os 60% de posse de bola na competição. Os perseguidores mais próximos, a mais de 4 pontos percentuais de distância, são o Manchester City de Maresca (59%) e o Paris Saint-Germain de Luis Enrique (58,2%).

Arsenal, Liverpool e Bayern de Munique aparecem atrás do City e do Paris, a mais de 7 pontos de distância.

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A última vez que o Barcelona liderou esse quesito foi na temporada 2022/2023.

Desde então, o Manchester City de Pep Guardiola ficou no topo duas vezes, e o Paris Saint-Germain de Luis Enrique, uma vez.

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Curiosamente, ambos já treinaram o Barcelona e conseguiram conquistar a Champions League fora da Catalunha.

Em meio ao debate sobre a linha defensiva adiantada e os gols sofridos, há números indiscutíveis: Hansi Flick devolveu o Barcelona ao topo da posse de bola, um elemento cobrado pela torcida catalã nesta era moderna de glórias, segundo o "Sport".

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A combinação de posse, precisão e capacidade ofensiva desenha um time que busca dominar as partidas, uma das marcas históricas do Barça.

O jornal prosseguiu: "Flick introduziu alguns ajustes no estilo, especialmente na intensidade da pressão e na velocidade das transições, mas o controle da bola continua sendo parte essencial do seu futebol".

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A liderança estatística não garante títulos nem vitórias, mas oferece um retrato claro da personalidade competitiva do Barcelona na Europa.

Em uma Champions League repleta de adversários de peso, o time catalão volta a ocupar o topo do seu ranking favorito.

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As raízes da filosofia de posse de bola do Barcelona remontam ao histórico técnico holandês Johan Cruyff, que comandou a equipe entre 1988 e 1996 e ajudou a consolidar um estilo baseado no passe, na movimentação coletiva e no controle da bola.

Esses princípios foram passados às gerações seguintes, e Pep Guardiola foi quem mais os desenvolveu ao dirigir o time entre 2008 e 2012, período em que conquistou a Champions League duas vezes, em 2009 e 2011.

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Depois, Guardiola levou suas ideias ao Bayern de Munique e, em seguida, ao Manchester City, clube que deixou ao fim da temporada passada, cedendo o cargo ao seu ex-auxiliar Enzo Maresca.

Luis Enrique também deu continuidade a essa filosofia no comando do Barcelona, entre 2014 e 2017, e conquistou a histórica tríplice coroa logo na primeira temporada, com os títulos de La Liga, da Copa do Rei e da Champions League em 2015.

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Já Hansi Flick combina o legado catalão da posse de bola com seu estilo baseado na pressão alta e na rapidez da transição da defesa para o ataque.

O técnico alemão já havia levado o Bayern de Munique a seis títulos em 2020, entre eles a Champions League, antes de assumir o comando do Barcelona no verão de 2024.