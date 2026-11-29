Depois da última data Fifa, Raphinha jogou os 90 minutos contra o Villarreal e depois atuou por 14 minutos contra o Sabah, sem marcar nem dar assistência.
Segundo o jornal Sport, Raphinha recuperou sua versão mais decisiva e fez uma atuação excepcional, com três gols na partida contra o La Coruña.
O hat-trick não foi apenas mais uma conquista de Raphinha na partida: ele teve um significado especial na história do Barcelona.
O astro brasileiro chegou a 97 gols com a camisa do clube catalão, superando o compatriota Ronaldinho, que marcou 94 gols em sua passagem pelo Barcelona.
Com isso, Raphinha se tornou o quarto maior artilheiro brasileiro da história do Barça, atrás apenas de Rivaldo (130 gols), Neymar (105 gols) e Evaristo de Macedo (105 gols).
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O próximo objetivo de Raphinha está claro: ele precisa marcar 8 gols para igualar as marcas de Neymar e Evaristo.
Os números de Raphinha nesta temporada mostram boa parte do tamanho de sua influência. Ele ampliou a vantagem na liderança da artilharia do Campeonato Espanhol ao chegar a 18 gols e 3 assistências em 13 partidas, abrindo distância de Kylian Mbappé, que tem 14 gols.
Somam-se a esses números os 4 gols em 4 partidas na Champions League, um rendimento excepcional que reforça sua condição de principal arma ofensiva do time do técnico Hansi Flick.
Assim, o jogador brasileiro chegou a 21 gols em 17 partidas disputadas nesta temporada.
O primeiro gol de Raphinha contra o Deportivo La Coruña saiu em um lance que confirmou que o brasileiro é um dos melhores atacantes do mundo. Lamine Yamal levantou a cabeça e mandou um cruzamento preciso para dentro da área, um presente perfeito que o brasileiro transformou em uma chance de ouro.
Raphinha atacou o espaço certo, levou a melhor sobre os zagueiros adversários no posicionamento e subiu com força para acertar uma cabeçada indefensável. Foi uma finalização de atacante de alto nível, comemorada com muita empolgação por quem sabia a importância de voltar a marcar.
Mas Raphinha ainda guardava mais um belo toque de categoria. Em um dos ataques seguintes, Gordon fez um cruzamento que a defesa do Deportivo La Coruña afastou, e a bola caiu dentro da área.
O brasileiro reagiu com um meio giro impressionante, no qual conseguiu dominar a bola e preparar o chute em um único movimento. Foi um lance de altíssima qualidade técnica que terminou no quarto gol do Barcelona e completou a dobradinha de Raphinha no Riazor.
Ainda assim, essa não foi sua última marca na partida. Aos 91 minutos, Lamine Yamal voltou a cruzar para a área, e Raphinha apareceu mais uma vez no lugar certo para um atacante.
Desta vez, ele não precisou de nenhum toque de habilidade complicado: estava atento, chegou à bola antes de todos e a empurrou para as redes, completando o hat-trick.