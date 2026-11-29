Compartilhar Siga GOAL no Google

O brasileiro Raphinha, astro do Barcelona, voltou a balançar as redes, e não foi com um gol só: marcou um hat-trick impressionante contra o Deportivo La Coruña, pela 14ª rodada de La Liga.

Publicidade

Depois da última data Fifa, Raphinha jogou os 90 minutos contra o Villarreal e depois atuou por 14 minutos contra o Sabah, sem marcar nem dar assistência.

Segundo o jornal Sport, Raphinha recuperou sua versão mais decisiva e fez uma atuação excepcional, com três gols na partida contra o La Coruña.

O hat-trick não foi apenas mais uma conquista de Raphinha na partida: ele teve um significado especial na história do Barcelona.

O astro brasileiro chegou a 97 gols com a camisa do clube catalão, superando o compatriota Ronaldinho, que marcou 94 gols em sua passagem pelo Barcelona.

Publicidade Publicidade

Com isso, Raphinha se tornou o quarto maior artilheiro brasileiro da história do Barça, atrás apenas de Rivaldo (130 gols), Neymar (105 gols) e Evaristo de Macedo (105 gols).

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

O próximo objetivo de Raphinha está claro: ele precisa marcar 8 gols para igualar as marcas de Neymar e Evaristo.

Os números de Raphinha nesta temporada mostram boa parte do tamanho de sua influência. Ele ampliou a vantagem na liderança da artilharia do Campeonato Espanhol ao chegar a 18 gols e 3 assistências em 13 partidas, abrindo distância de Kylian Mbappé, que tem 14 gols.

Publicidade

Somam-se a esses números os 4 gols em 4 partidas na Champions League, um rendimento excepcional que reforça sua condição de principal arma ofensiva do time do técnico Hansi Flick.

Assim, o jogador brasileiro chegou a 21 gols em 17 partidas disputadas nesta temporada.

Publicidade

O primeiro gol de Raphinha contra o Deportivo La Coruña saiu em um lance que confirmou que o brasileiro é um dos melhores atacantes do mundo. Lamine Yamal levantou a cabeça e mandou um cruzamento preciso para dentro da área, um presente perfeito que o brasileiro transformou em uma chance de ouro.

Raphinha atacou o espaço certo, levou a melhor sobre os zagueiros adversários no posicionamento e subiu com força para acertar uma cabeçada indefensável. Foi uma finalização de atacante de alto nível, comemorada com muita empolgação por quem sabia a importância de voltar a marcar.

Publicidade

Mas Raphinha ainda guardava mais um belo toque de categoria. Em um dos ataques seguintes, Gordon fez um cruzamento que a defesa do Deportivo La Coruña afastou, e a bola caiu dentro da área.

O brasileiro reagiu com um meio giro impressionante, no qual conseguiu dominar a bola e preparar o chute em um único movimento. Foi um lance de altíssima qualidade técnica que terminou no quarto gol do Barcelona e completou a dobradinha de Raphinha no Riazor.

Publicidade

Ainda assim, essa não foi sua última marca na partida. Aos 91 minutos, Lamine Yamal voltou a cruzar para a área, e Raphinha apareceu mais uma vez no lugar certo para um atacante.

Desta vez, ele não precisou de nenhum toque de habilidade complicado: estava atento, chegou à bola antes de todos e a empurrou para as redes, completando o hat-trick.