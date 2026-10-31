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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Em números: a avalanche ofensiva do Barcelona é inédita em 86 anos!

Barcelona x Deportivo Alaves
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O time catalão encheu as redes dos visitantes de gols

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O Barcelona alcançou um feito artilheiro histórico após a goleada aplicada sobre o visitante Deportivo Alavés por 6 a 1, neste sábado, no estádio Spotify Camp Nou, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Barça se tornou a primeira equipe a marcar 46 gols nas 11 primeiras rodadas de LaLiga desde o Sevilla, que atingiu o mesmo número na temporada 1940-1941, segundo a rede francesa "Stats Foot".

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Com a vitória arrasadora por 6 a 1 sobre o Deportivo Alavés, o Barça elevou sua pontuação para 30 pontos, na liderança da tabela de LaLiga, com dois pontos de vantagem sobre o vice-líder Atlético de Madrid e seis pontos sobre o Real Madrid, terceiro colocado, que será o visitante do Racing Santander amanhã, dentro da mesma rodada.

Os gols da equipe catalã foram marcados por Raphinha (dois gols), Lamine Yamal (dois gols), Fermín López e Anthony Gordon.

A ampla vitória veio em um momento importante para o Barcelona, que entrou na partida em busca de recuperar o equilíbrio, após a derrota para o Paris Saint-Germain (4 a 2) e para o Real Madrid (2 a 1), enquanto se prepara para receber o inglês Aston Villa na próxima terça-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.

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