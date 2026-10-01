O Real Madrid elevou o tom em sua posição no caso Negreira, após a União das Associações Europeias de Futebol, a "UEFA", anunciar orecebimento dos documentos apresentados pelo clube sobre o caso e a continuidade da investigação relacionada aos pagamentos recebidos por José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Espanha.

O Real Madrid emitiuum comunicado oficial, nesta quinta-feira, no qual confirmou que a UEFA reconheceu o recebimento da denúncia apresentada pelo clube, além dos documentos e das provas que o Real Madrid anexou ao processo do caso, considerando que a investigação entrou em uma fase que exige que chegue ao seu fim com a maior rapidez possível.









O clube afirmou em seu comunicado que a denúncia apresentada inclui "documentos e provas extensas" sobre fatos que descreveu como de extrema gravidade, destacando que afetam diretamente a integridade da competição e a confiança no sistema de arbitragem.

O Real Madrid reforçou que, após a chegada desses documentos à UEFA, tornou-se necessário que a investigação prossiga "com a máxima rapidez" até chegar completamente ao seu fim, com a adoção, por parte dos órgãos competentes, das decisões que julgarem adequadas à luz da gravidade dos fatos que estão sendo apurados.

Essa elevação de tom ocorre depois que a UEFA anunciou oficialmente o recebimento de uma grande quantidade de documentos apresentados pelo Real Madrid a respeito da investigação do caso Negreira, confirmando que os inspetores de ética e disciplina também os obtiveram para avaliá-los dentro da revisão em andamento do processo.

O Real Madrid afirmou em seu comunicado que continuará a cooperar de forma efetiva com a União Europeia, além de adotar todas as medidas que estiverem dentro de suas atribuições para esclarecer os fatos que o clube considera incompatíveis com os princípios que devem reger o futebol europeu.

O Real Madrid definiu esses princípios como a integridade, a transparência e o fair play, em uma mensagem que reflete a disposição do clube de continuar a agir em âmbito europeu a respeito do caso.

Isso acontece em um momento em que as movimentações do Real Madrid trouxeram o caso Negreira de volta ao primeiro plano dentro dos corredores da UEFA, depois que o órgão europeu havia acompanhado o processo nos anos anteriores, enquanto os inspetores analisam atualmente os novos documentos apresentados pelo clube merengue.

A continuidade da investigação não significa a aplicação de uma punição ao Barcelona, já que o próximo passo permanece ligado àquilo a que os órgãos competentes da UEFA chegarão após examinar as provas e ouvir as partes envolvidas.