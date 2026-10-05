Com uma média de 2,03 pontos por partida após 79 jogos comandados, Kovac ostenta um excelente retrospecto no Dortmund. O Borussia, que já na temporada passada, como vice-campeão soberano, teve a melhor defesa da Bundesliga, aparece atualmente na liderança da tabela com 100% de aproveitamento após quatro rodadas.

O modo de trabalho de Kovac certamente evoluiu ao longo dos anos, mas a base de sua ideia de jogo permaneceu sempre a mesma em suas diferentes passagens por Eintracht Frankfurt, Bayern de Munique, Wolfsburg e Monaco: o treinador de 54 anos exige disciplina defensiva e alta entrega física de todos os jogadores em campo.

Lukas Hradecky sabe bem disso. O goleiro relembrou o período em que trabalharam juntos às margens do Meno, onde disputou ao todo 90 jogos oficiais sob o comando de Kovac entre 2015 e 2018 e, há oito anos, conquistou a Copa da Alemanha com o croata.

"Eu realmente não sou fã de ergômetro, mas rapidamente percebemos como nossa condição física melhorou", disse Hradecky sobre o início sob o comando de Kovac. "A resistência foi desde o começo um dos maiores temas para ele. E isso se via diretamente em campo, nos jogos."

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"Isso não é coincidência": Lukas Hradecky elogia técnico do BVB, Niko Kovac

O finlandês, que hoje está sob contrato com o ex-clube de Kovac, o Monaco, explicou: "A estabilização da defesa era muito importante para ele, e também nisso ficamos claramente melhores depois de algumas semanas. Não é à toa que o Dortmund atualmente está entre os clubes com menos gols sofridos. Isso realmente se vê em cada um de seus clubes; também no Monaco ainda se fala disso até hoje quando o assunto é ele. Isso não é coincidência. Ele é simplesmente inteligente o bastante para saber que é exatamente isso que vence jogos."

Hradecky também destacou a forma como Kovac se dirige ao elenco, mas ressaltou que, para os jogadores, não há alternativa a não ser seguir seu caminho. "A convicção como motivador, a capacidade de levar junto um time e um clube, essa já era sua maior força em Frankfurt", disse o jogador de 36 anos. "Ele disse: vamos escapar do rebaixamento se vocês fizerem assim como eu digo e me seguirem. No fim, ele estava certo."

Kovac assumiu os hessianos no início de março de 2016, na 16ª colocação da tabela, e somou 12 pontos nas partidas restantes. O Frankfurt permaneceu em 16º, mas não caiu graças a uma emocionante vitória por 1 a 0 fora de casa no playoff contra o Nuremberg. Nos anos seguintes, a equipe terminou em 11º e 8º, iniciando assim o desenvolvimento que levou o Eintracht, no passado recente, a grandes sucessos, com a conquista da Liga Europa em 2022 como ponto alto.

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Diz-se que Niko Kovac se encontrou recentemente com antropólogos

Também Bobic, ex-diretor esportivo do Eintracht, elogiou a interação de Kovac com o elenco, marcada por rigor e descontração. Segundo o kicker, o atual treinador do BVB teria se encontrado recentemente "por iniciativa própria" com antropólogos para conseguir transmitir suas mensagens aos jogadores de maneiras diferentes, de acordo com sua origem cultural.

"O que me impressionou foi que ele sempre busca novos caminhos, se informa e se deixa inspirar", disse Bobic, hoje diretor esportivo do Legia Varsóvia. "Lembro que naquela época em Frankfurt ele trouxe nutricionistas e mudou a alimentação. Isso foi quase demais; no fim, parecia que os jogadores só comiam grama e não havia mais carne, e aí um argentino como David Abraham ficou um pouco agressivo (risos)."

O quão sustentável é de fato o atual sucesso do BVB nesta temporada é algo para o qual Kovac receberá as primeiras respostas nas próximas semanas. Só em outubro, há sete compromissos na agenda, começando pelo jogo em casa na 5ª rodada da Bundesliga, na próxima sexta-feira à noite, contra o Werder Bremen.

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