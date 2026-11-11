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A seleção francesa visita a congênere italiana, na noite de quinta-feira, no estádio San Siro, na cidade de Milão, em um confronto aguardado pela quinta rodada das disputas do Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações da Europa.

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Os Bleus lideram a classificação do grupo e se aproximam de garantir a classificação às quartas de final.

A rede "RMC Sport" revelou a escalação provável da seleção francesa diante da Itália, que terá a ausência do capitão Kylian Mbappé, com a aposta em Désiré Doué na posição de centroavante, e, atrás dele, a dupla Bradley Barcola e Michael Olise, enquanto Rayan Cherki assume a função de armador.

A escalação provável ficou da seguinte forma:

Goleiro: Mike Maignan.

Defesa: Adrien Truffert, Jérémy Jacquet ou Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Malo Gusto.

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Meio-campo: Adrien Rabiot, Lucas Da Cunha, Rayan Cherki.

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Ataque: Bradley Barcola, Désiré Doué, Michael Olise.

A ausência de Mbappé acontece após se confirmar que ele não tem condições de participar, já que Zidane anunciou durante a coletiva de imprensa que o capitão da seleção francesa não jogará o confronto contra a Itália, depois de sentir leves dores musculares, afirmando que a comissão técnica não quer arriscar o agravamento da lesão, e manifestando a esperança de recuperá-lo na partida contra a Turquia, no domingo.

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Mbappé fica fora, assim, de mais uma partida com a seleção francesa, depois de ter ficado ausente dos três jogos anteriores, por conta de uma lesão no joelho esquerdo durante o confronto com a Turquia, no dia 25 de setembro passado.

As ausências da França não se limitam a Mbappé, pois Zidane também perdeu Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram e Pierre Kalulu por lesões, além de outros jogadores que ficam fora, entre eles Ousmane Dembélé, William Saliba e Jules Koundé.

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A comissão técnica convocou Senny Mayulu, jogador do Paris Saint-Germain, para a seleção principal, a fim de suprir a ausência de Tchouaméni, depois de estar previsto que ele se juntaria à seleção de base, enquanto Éli Junior Kroupi foi convocado para substituir Thuram, e Sael Kumbedi no lugar de Kalulu.

O confronto tem grande importância para a seleção francesa, que lidera o Grupo 1 com 10 pontos em quatro partidas, depois de conquistar três vitórias e um empate, enquanto a seleção italiana ocupa a segunda posição com 7 pontos, e a seleção da Bélgica aparece em terceiro com 6 pontos, com a Turquia na lanterna da classificação sem pontuar.

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A seleção francesa garante a classificação às quartas de final caso evite a derrota diante da Itália, além de assegurar a liderança do grupo e a classificação em caso de vitória, podendo também avançar em caso de derrota, se a Bélgica não conseguir vencer a Turquia.

A partida de ida entre França e Itália havia terminado com empate por 1 a 1, no jogo disputado no Stade de France, depois de Olise ter aberto o placar para os donos da casa, antes de Alessandro Bastoni empatar para a seleção italiana.

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A última vitória da seleção italiana sobre a França remonta a 6 de setembro de 2024, quando conquistou um triunfo por 3 a 1 no Parc des Princes, em Paris, na abertura da campanha das duas seleções na Liga das Nações da Europa.