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O futuro de Michael Carrick no Manchester United está definido, enquanto relatos da imprensa revelaram que a diretoria do clube chegou a um acordo preliminar com o argentino Mauricio Pochettino para assumir o comando da equipe, diante da queda nos resultados ao longo da atual temporada.

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O jornalista italiano Fabrizio Romano revelou, na manhã desta quinta-feira, que o Manchester United já tomou a decisão de demitir Carrick, de 45 anos, após o início decepcionante da equipe.

Carrick havia assumido o comando técnico da equipe com um contrato permanente no início da atual temporada, depois de tê-la conduzido interinamente ao terceiro lugar na Premier League na temporada passada, mas os resultados caíram de forma acentuada desde o começo da nova temporada.

O Manchester United vive um período difícil, ocupando a décima oitava colocação na Premier League, abaixo da zona de rebaixamento, além de figurar na décima sétima posição entre 36 times na Liga dos Campeões da Europa, sem que surjam sinais claros de melhora nos resultados ao longo das últimas semanas.

Acordo com Pochettino e o obstáculo da multa rescisória

Segundo os relatos, o Manchester United chegou a um acordo preliminar com Pochettino para assumir o cargo de diretor técnico, enquanto alguns detalhes ainda estão sendo discutidos entre as duas partes.

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O treinador argentino está vinculado a um contrato com a Federação Americana de Futebol até meados de 2030, e seu contrato inclui uma multa rescisória no valor de cerca de 7 milhões de libras esterlinas, o equivalente a aproximadamente 9 milhões de euros, que o clube inglês precisa negociar com a federação americana.

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O Manchester United também trabalha para chegar a um acordo com Pochettino quanto aos membros de sua comissão técnica auxiliar, em um momento em que se espera a aceleração das negociações com a federação americana ao longo das próximas 24 horas.

Apesar do desejo da diretoria do United de que o treinador argentino chegue a Old Trafford o mais rápido possível, ela está ciente de seu compromisso com sua atual missão à frente da seleção americana, que se prepara para disputar dois jogos contra o Haiti durante a atual data Fifa.

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As expectativas indicam que Pochettino pode assumir o comando do Manchester United antes do confronto com o Liverpool no estádio Anfield, no dia 22 de novembro, depois que a maioria dos jogadores da equipe retornar ao clube até a próxima quinta-feira.

Reunião em Mônaco selou o destino de Carrick

A movimentação em direção à mudança na comissão técnica veio após uma reunião realizada por Omar Berrada, CEO do Manchester United, e Jason Wilcox, diretor esportivo, com Jim Ratcliffe, coproprietário do clube, na cidade de Mônaco na quarta-feira, para analisar o início conturbado da equipe na temporada.

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Carrick havia recebido uma última chance de permanecer após a pesada derrota para o Bournemouth por 3 a 0 no estádio Old Trafford no mês passado, mas os indícios dentro do clube agora passaram a pender para uma mudança no nível do comando técnico.

Caso a contratação se concretize, Pochettino se tornará o oitavo treinador permanente do Manchester United desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, há 13 anos, enquanto Carrick buscará uma nova experiência depois de já ter treinado o Middlesbrough na segunda divisão inglesa.