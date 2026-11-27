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Capitão do Arsenal, Martin Odegaard demonstrou confiança em chegar a um acordo com a diretoria do clube para renovar seu contrato nos próximos meses, afirmando estar feliz em continuar no time e desejar permanecer por muitos anos.

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A declaração ocorre no momento em que a diretoria do Arsenal trabalha para garantir o futuro de vários de seus titulares, com a renovação dos contratos de Declan Rice, Jurriën Timber, David Raya e Piero Hincapié por vínculos de longa duração.

O atual contrato de Odegaard vai até o verão europeu de 2028 , mas o norueguês não está preocupado com seu futuro, sobretudo porque confia no desejo do clube de mantê-lo e de lhe apresentar uma nova proposta.

Em entrevista à Sky Sports News, Odegaard afirmou: "Isso não me preocupa de forma alguma. Já disse isso muitas vezes: estou muito feliz aqui e amo este clube. Espero ficar por muitos anos mais, e acho que o clube também está feliz".

Ele acrescentou: "Não há motivo para preocupação, vamos encontrar uma solução. O mais importante é o foco dentro de campo, e depois veremos o que acontece".

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Sobre suas ambições com o time londrino, o capitão do Arsenal reforçou o desejo de continuar conquistando títulos, afirmando que seu objetivo é brigar por todos os troféus possíveis.

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O norueguês disse: "Com certeza quero ganhar mais títulos aqui. Quero ganhar tudo com o Arsenal, seja a Premier League novamente, a Champions League ou as copas nacionais. É isso que almejamos. Queremos ganhar tudo".

E prosseguiu: "Já as outras coisas, como as conquistas individuais, virão como consequência do que o time alcançar. O time é o mais importante".

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Odegaard demonstrou confiança na capacidade do Arsenal de continuar evoluindo e conquistar mais sucessos: "Temos tudo de que precisamos. Provamos que somos capazes de conseguir isso, e agora é hora de provar que podemos repetir, ganhar mais títulos e dar mais um passo à frente".

Por fim, concluiu: "Temos tudo aqui: a comissão técnica, um elenco fantástico, jogadores e pessoas especiais".

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Vale lembrar que Odegaard chegou ao Arsenal em janeiro de 2021, emprestado pelo Real Madrid até o fim da temporada, antes de assinar em definitivo com o clube londrino no verão europeu do mesmo ano, por 35 milhões de euros, mais bônus.

Desde então, Odegaard conquistou a Premier League na temporada passada, o primeiro título do Arsenal na competição desde a temporada 2003/2004, além de vencer a Community Shield duas vezes e chegar à final da Champions League na temporada passada, quando o time foi derrotado pelo Paris Saint-Germain nos pênaltis.

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Odegaard disputou 253 partidas pelo Arsenal em todas as competições, com 47 gols e 48 assistências. Na temporada atual, entrou em campo em 19 jogos somando todas as competições, com 5 gols e 2 assistências.

Atualmente, o Arsenal lidera a Premier League com 28 pontos e se prepara para receber o Manchester City no Emirates Stadium no próximo domingo , no grande duelo da 12ª rodada da Premier League.