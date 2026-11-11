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Aumentaram as dúvidas sobre a situação de Kylian Mbappé, capitão da seleção da França, quanto à participação no próximo confronto contra a Itália pela Liga das Nações da UEFA, num momento em que sua relação com o técnico Zinedine Zidane passa por um estado de tensão.

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O atacante do Real Madrid ficou ausente dos treinos coletivos da seleção da França nesta quarta-feira, antes do confronto com a Itália amanhã, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

A seleção francesa se prepara para viajar à cidade de Milão nesta quarta-feira, visando o duelo com a Itália, mas a ausência de Mbappé no treino de hoje levantou pontos de interrogação sobre sua condição para a aguardada partida, especialmente porque ele não participou dos treinos coletivos e se limitou a continuar recebendo tratamento.

A rede francesa "Foot Mercato" informou que a situação do capitão da França ainda não está clara até o momento, diante da ausência de anúncio oficial sobre uma nova lesão, o que coloca em dúvida a probabilidade de sua participação diante da seleção italiana, à espera do que as próximas horas revelarão sobre seu estado físico.

Isso acontece em um momento delicado para a seleção francesa, que já perdeu os serviços de vários de seus jogadores, após a confirmação das baixas de Pierre Kalulu, Aurélien Tchouaméni e Marcus Thuram, o que leva a comissão técnica a lidar com cautela com a situação de Mbappé e a não arriscá-lo antes de ter certeza de sua total condição.

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A importância da situação do atacante do Real Madrid aumenta diante do clima instável que cerca a seleção francesa no período recente, depois que reportagens jornalísticas revelaram a existência de tensão em sua relação com Zidane, além de algumas divergências relacionadas à sua posição em campo e da diminuição da comunicação entre as duas partes no período passado.

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Espera-se que o quadro final sobre a participação de Mbappé diante da Itália fique claro após a avaliação de seu estado nas próximas horas, enquanto Zidane espera recuperar os serviços de seu capitão, por considerá-lo um dos mais importantes elementos ofensivos nas fileiras da seleção francesa.

No que diz respeito aos resultados, a seleção francesa entra no confronto com a Itália após apresentar um início forte na atual edição da Liga das Nações da Europa, tendo conquistado 10 pontos nas primeiras quatro rodadas das disputas do Grupo 1 da Liga A, liderando a classificação, depois de conseguir três vitórias e um empate, sem sofrer qualquer derrota.

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A seleção da França abriu sua caminhada com a vitória sobre a Turquia por um a zero, na partida que teve Mbappé marcando o gol da vitória, antes de repetir o mesmo resultado diante da Bélgica, depois empatar com a Itália por um a um, enquanto encerrou suas quatro partidas com uma ampla vitória sobre a Bélgica pelo placar de 4 a 1, confirmando sua capacidade de competir com força pela liderança do grupo.

Mbappé havia sofrido uma lesão no joelho durante o confronto com a Turquia, que marcou a primeira aparição de Zidane à frente da comissão técnica da seleção francesa, depois de marcar o único gol da partida aos 54 minutos, mas sofreu uma lesão em um dos tendões do joelho, levando o treinador a decidir não arriscá-lo e excluí-lo do período de treinamentos, quando o jogador partiu para retornar a Madri, e ficou ausente das três partidas seguintes diante da Bélgica, Itália e Bélgica.

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Zidane assumiu o comando da seleção francesa como sucessor de Didier Deschamps, após o fim da participação da França na Copa do Mundo de 2026, depois que este último anunciou sua saída do cargo, dando início o ex-treinador do Real Madrid a uma nova fase com a seleção, com um contrato que se estende por quatro anos, em meio a grandes esperanças de levar a França de volta aos pódios de títulos, aproveitando o fato de ela possuir um grupo distinto de jogadores dotados de experiência e capacidade ofensiva.

Apesar do início positivo de Zidane, a ausência de Mbappé em grande parte do primeiro período de treinamentos, e depois seu retorno ao centro da polêmica por causa de sua posição em campo e de sua relação com o treinador, coloca o diretor técnico diante de um teste importante, especialmente porque o capitão do Real Madrid representa uma de suas mais destacadas armas ofensivas, o que torna sua situação diante do confronto com a Itália alvo de grande interesse, diante do desejo de Zidane de manter os resultados positivos e dar continuidade ao forte arranque da seleção no torneio.