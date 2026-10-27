Em meio à crise: o representante da China votou em Mbappé na Bola de Ouro?

Lu Ming, editor-chefe do jornal "Titan Sports" e único representante chinês no comitê de votação do prêmio Bola de Ouro, revelou suas escolhas na disputa do prêmio, colocando o argentino Lionel Messi no topo de sua lista, à frente do francês Ousmane Dembélé e do espanhol Rodri.

O inglês Harry Kane e o francês Kylian Mbappé ficaram em quarto e quinto lugares, respectivamente, na avaliação do jornalista chinês.

Segundo informou a rede francesa "Foot Mercato", Lu Ming justificou sua escolha por Messi pelas conquistas alcançadas pelo capitão da Argentina na Copa do Mundo, onde marcou 8 gols e deu 4 assistências durante o torneio, além de seu papel decisivo ao conduzir a seleção de seu país à partida final.

Já Dembélé recebeu o reconhecimento do representante chinês graças à combinação entre o brilho individual e a conquista de títulos coletivos, enquanto Rodri se beneficiou de seu papel central com a seleção espanhola.

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Mbappé na mira das críticas na China

A escolha de Messi na primeira colocação acontece num momento em que crescem as críticas direcionadas a Mbappé na China, em razão de um vídeo que circulou recentemente, no qual o atacante do Real Madrid aparece interagindo com trechos satíricos que o retratam na figura de um ditador, com uma referência ao líder chinês Mao Tsé-tung.

Apesar de Mbappé ter apresentado um pedido de desculpas público, os desdobramentos do episódio se estenderam às suas relações comerciais, já que várias marcas chinesas encerraram suas parcerias com ele, enquanto a imprensa local continuou a criticar seu comportamento.

Mas Lu Ming se baseou em considerações esportivas para justificar a colocação de Mbappé no quinto lugar, apontando a ausência de grandes títulos no retrospecto do jogador durante a temporada em avaliação, apesar de seus marcantes números individuais.

A votação do prêmio foi encerrada no último dia 28 de setembro, ou seja, antes do estouro da atual crise entre Mbappé e a China.

Vale lembrar que Mbappé terminou a disputa da Bola de Ouro deste ano na segunda colocação, atrás do vencedor Harry Kane.