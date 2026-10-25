O Bayern de Munique conseguiu manter a liderança do Campeonato Alemão, ao vencer por 3 a 1 o anfitrião Freiburg, na sétima rodada da competição, na noite de domingo.

E dois dias depois do colapso de Vincent Kompany no campo de treinamentos, os jogadores do Bayern deram ao seu treinador belga um motivo para comemorar do leito do hospital.

O Bayern de Munique chegou a 17 pontos na liderança, enquanto o Freiburg estacionou nos 13 pontos, na terceira colocação.

O site "Spox" destacou os principais lances da partida, na qual Aaron Danks assumiu a responsabilidade de comandar o Bayern à beira do campo, após a doença de Kompany.

Upamecano abriu o placar para o Bayern aos 16 minutos: depois de recuperar a bola sozinho, passou para Olise, em seguida avançou e correu em direção ao gol após receber um passe em profundidade do companheiro, encontrando-se de frente para a meta e conseguindo balançar as redes.

Além de marcar o primeiro gol, Upamecano impediu que o Freiburg chegasse ao empate, ao interceptar uma tentativa de Lucas Höler.

Depois disso, o Bayern de Munique aumentou o ritmo ofensivo, transformando a partida em um confronto aberto e empolgante.

Mas as finalizações de Olise aos 24 minutos, Lennart Karl aos 25 e Serge Gnabry aos 28 careceram da precisão necessária.

Serge Gnabry conseguiu, aos 42 minutos, ampliar a vantagem do Bayern, marcando seu centésimo gol no Campeonato Alemão, após aproveitar um passe de Pavlović.

Harry Kane desperdiçou sua primeira chance real de marcar aos 57 minutos, ao tentar cabecear a bola.

Já o Freiburg, que sofreu sua primeira derrota em casa, diminuiu a diferença com um gol marcado por Tom Bischof, contra o próprio patrimônio, aos 82 minutos.

O Bayern de Munique sufocou a reação dos donos da casa com um gol do seu jogador francês Michael Olise, aos cinco minutos dos acréscimos do segundo tempo.