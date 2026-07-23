EM IMAGENS: Real Madrid revela a sua segunda camisola para a nova temporada

O Real Madrid revelou, esta quinta-feira, a sua segunda camisola para a próxima época 2026/2027, equipada com uma tecnologia especial que contribui para preservar a condição física dos jogadores.

O clube merengue emitiu um comunicado oficial no qual afirmou: «O Real Madrid e a Adidas apresentam a segunda camisola para a época 2026-27. A camisola destaca-se por uma cor verde-escura com detalhes em branco-marfim, reinterpretando uma combinação de cores utilizada no passado sob uma perspetiva contemporânea e moderna».

E prosseguiu: «A camisola inclui um padrão geométrico subtil que ostenta as iniciais do clube e conta com uma gola moderna com uma faixa em branco-marfim. Além disso, distingue-se pelo logótipo das três tiras da Adidas, que une a inovação no desempenho desportivo, a cultura futebolística e o estilo fora dos relvados».

E continuou: «A camisola foi concebida para os mais altos níveis de competição e está equipada com a moderna tecnologia climacool+ da Adidas, que gere a humidade e melhora a ventilação para manter os jogadores frescos. A nova camisola já está disponível nas lojas oficiais do Real Madrid e em lojas selecionadas da Adidas».











