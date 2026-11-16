Em defesa de Ronaldo, Piers Morgan ofende Jorge Jesus e prevê o futuro do técnico

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As declarações de Jorge Jesus sobre a ausência de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa não passaram despercebidas e provocaram reações indignadas. A mais contundente veio do apresentador britânico Piers Morgan, conhecido por defender o capitão do Al-Nassr, que respondeu em tom duro ao técnico da seleção portuguesa.

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As declarações vieram após a pesada derrota de Portugal para a Dinamarca por 4 a 1, no Estádio Municipal de Braga, em uma partida que reabriu o debate sobre a ausência de Ronaldo na seleção, ao mesmo tempo em que as críticas à comissão técnica se intensificavam.

Depois do jogo, Jesus foi questionado sobre o quanto a seleção sente falta do atacante do Al-Nassr, e o treinador de 72 anos respondeu com ironia: "Sentir falta? Como? Ele já não está mais na seleção, a não ser que viesse só para me fazer companhia".

A resposta repercutiu bastante, sobretudo por ter vindo logo após uma derrota dura e em um momento em que a ausência de Ronaldo na seleção portuguesa ainda é tema de discussão. As palavras do treinador rapidamente ganharam as redes sociais.

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O jornalista italiano Fabrizio Romano reproduziu as declarações de Jesus em sua conta no X, o que levou Piers Morgan a comentá-las, aproveitando a oportunidade para criticar diretamente o técnico português por sua postura em relação ao capitão do Al-Nassr.

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De acordo com o jornal português Record, o apresentador britânico escreveu em resposta às declarações de Jesus: "Este palhaço também não vai estar na seleção se Portugal continuar sendo massacrado como hoje (sábado)", em referência à pesada derrota para a Dinamarca.

Não foi o primeiro ataque de Morgan ao técnico português nos últimos tempos. O apresentador inglês já vinha adotando uma postura claramente crítica em relação a Jesus, por conta das atitudes e dos acontecimentos que antecederam a saída de Cristiano Ronaldo dos planos da seleção.

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O forte desentendimento entre Ronaldo e Jesus surgiu durante a convocação de setembro de 2026, depois que o jogador foi mandado para o aquecimento na partida contra a Noruega, pela Liga das Nações, mas acabou não entrando. Ronaldo considerou que Jesus descumpriu um acordo prévio sobre sua participação e deixou a concentração antes do jogo de ida contra a Dinamarca.

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Em seguida, Ronaldo acusou Jesus de "faltar com a palavra" duas vezes: ao não colocá-lo em campo contra a Noruega e ao não respeitar os pontos que os dois haviam combinado de dizer na entrevista coletiva. Por outro lado, a Federação Portuguesa aplicou a Ronaldo uma suspensão de 30 dias e uma multa de 255 euros por ter abandonado a concentração. Depois, em 5 de novembro, Ronaldo anunciou sua aposentadoria da seleção, após uma trajetória de 23 anos. Mais tarde, Jesus respondeu que não se sente culpado e que pretendia convocar Ronaldo, reforçando que respeita a decisão de se aposentar.

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