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Em comunicado oficial: Barcelona ameaça o sonho de Hamza Abdel Karim

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Deco revela os planos de Flick para o substituto de Lewandowski

Deco, diretor esportivo do Barcelona, deixou a porta aberta para a realização de uma nova contratação ofensiva durante os últimos dias da janela de transferências.

Deco falou sobre a situação do mercado de transferências após o fim da partida entre Barcelona e Al Ahly do Egito no amistoso da Troféu Joan Gamper, na noite desta quarta-feira, decidido pelo Barça pelo placar de 2 a 1.

Contratação ofensiva no horizonte

No que diz respeito ao ataque, Deco revelou com mais clareza a possibilidade de o Barcelona voltar ao mercado de transferências, apesar de contar com soluções internas.

Ele disse, conforme noticiado pelo jornal "Marca": "Contratamos jogadores para a linha de frente. A ausência de Lewandowski é difícil de compensar, já a ausência de Ferran foi coberta com Gordon e Adeyemi".

E prosseguiu: "Temos soluções internas, mas acredito que faremos alguma movimentação. Há muito barulho, mas seguimos trabalhando".

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Um golpe para Hamza Abdelkarim?

As declarações do diretor esportivo abrem a porta para uma nova movimentação do Barcelona a fim de fechar a contratação de um atacante durante os últimos dias do mercado, especialmente diante do reconhecimento da dificuldade de compensar o papel que Lewandowski desempenhava.

O Barcelona foi associado a Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, mas o clube da capital está firme na permanência de seu astro.

Essa declaração representa uma má notícia para o promissor egípcio Hamza Abdelkarim, atacante do Barcelona Atlètic, que sonha com a oportunidade de jogar como titular no time principal na nova temporada.

Abdelkarim brilhou nos amistosos que disputou com o Barcelona no período de preparação para a nova temporada, o último deles contra sua ex-equipe, o Al Ahly, hoje, após marcar um belo gol depois de um cruzamento de Alejandro Balde.

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Deco tranquiliza sobre o registro dos jogadores

No que diz respeito ao registro das contratações, Deco pareceu confiante na capacidade do Barcelona de concluir os trâmites sem dificuldades, afirmando que o clube conseguiu construir um projeto esportivo que se tornou um fator de atração para os jogadores.

Ele disse: "Não teremos dificuldades para registrar os jogadores".

E acrescentou: "Uma das coisas boas que conquistamos é que todos os jogadores quiseram vir para cá, porque viram que temos um projeto vencedor, e isso desperta o entusiasmo dos jogadores que querem entrar para a história".

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