Isso porque Zahavi passou recentemente a representar os interesses da grande promessa Maycon Cardozo, visto no verão como um possível reserva de Luis Diaz. Mas o jovem de 17 anos foi freado por uma grave lesão no ombro.

No início de setembro, o jogador de ataque quebrou o ombro em uma partida da equipe reserva pela Regionalliga contra o Illertissen. Desde então, trabalha para voltar a jogar. Segundo a Sky, também devem ocorrer em breve conversas com Zahavi sobre um contrato profissional.

Cardozo é filho de Douglas, ex-jogador profissional brasileiro. Quando ele tinha dois anos, a família se mudou para a Tailândia, onde aprendeu a jogar futebol. Por meio da chamada World Squad do Bayern de Munique, chegou à cidade no início de 2025 e passou a atuar inicialmente pelas equipes sub-17 e sub-19.

Vincent Kompany promove estreia de Cardozo pelo Bayern de Munique

Na segunda metade da temporada passada, Kompany o chamou regularmente para treinar com o elenco profissional e chegou a escalá-lo duas vezes na Bundesliga. Cardozo integrou a delegação do Bayern de Munique na viagem à Ásia durante o verão e esteve entre os relacionados para a Supercopa contra o Borussia Dortmund. Nesta temporada, porém, suas únicas participações em jogos oficiais até agora foram pela equipe reserva, da quarta divisão, comandada por Dante.

Próximas partidas FCB Bundesliga 12:30 RBL Assistir

Embora ainda tenha tido poucas oportunidades no futebol profissional, Cardozo pode receber uma grande honra no futuro. Isso porque Paulo Victor Gomes, técnico das seleções sub-20 e sub-23 do Brasil, esteve recentemente no centro de treinamento do Bayern de Munique.

Gomez publicou no Instagram uma foto ao lado do técnico Vincent Kompany, para quem havia levado uma camisa da seleção brasileira com o nome de Kompany estampado, e do treinador da equipe reserva, Dante. Na legenda, Gomes escreveu: "Hoje começa no Bayern de Munique uma importante série de visitas internacionais, na qual acompanhamos de perto nossos jogadores brasileiros na Europa e fortalecemos as relações com os clubes. Um dia de troca de experiências e boas conversas sobre futebol e o desenvolvimento de jogadores."

Para a seleção brasileira sub-20 ou sub-23, há atualmente apenas um candidato: Maycon Cardozo.

Getty Images

Cardozo deixará o Bayern de Munique no inverno?

Nas negociações entre o Bayern e Zahavi, a quem o presidente de honra Uli Hoeneß chamou de "piranha ganancioso" por seu papel nas negociações fracassadas com David Alaba, também deve ser discutida a possibilidade de um empréstimo de Cardozo no inverno.

Alguns clubes já teriam demonstrado interesse em Cardozo no verão. Na época, porém, o Bayern de Munique teria apostado em uma rápida ascensão do brasileiro destro e planejado utilizá-lo como reserva de Diaz.

Após as saídas de grande repercussão de Alaba e Robert Lewandowski, as tensões entre o Bayern de Munique e Zahavi já foram superadas, e a relação hoje é marcada pelo respeito profissional. A agência Gol International, de Zahavi, por exemplo, também teve participação na transferência sem custos de Jonathan Tah para o clube recordista de títulos.