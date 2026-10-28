No verão passado, os catalães mantiveram ilegalmente conversas com o atacante argentino, sem informar os dirigentes dos rojiblancos.

O Atlético de Madrid apresentou uma queixa. Como a Fifa se declarou sem competência para julgar o caso, a federação espanhola RFEF acabou assumindo a investigação. A conclusão foi de que o Barça só poderia ser considerado culpado de uma "infração leve". Assim, o caso custará aos catalães apenas 602 euros. Uma verdadeira ninharia para um clube que ultrapassou a marca do bilhão em faturamento em 2025/26.

Já em 2019, houve uma decisão semelhante. Na época, o Barça teve de desembolsar 300 euros depois de entrar em contato, de forma proibida, com Antoine Griezmann, que também tinha contrato com o Atlético de Madrid naquele momento.

No caso de Alvarez, o jogador já havia se manifestado a favor de uma transferência para o Barcelona durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Os dirigentes do clube de Madri, porém, apontaram para o contrato válido até 2030 e para a cláusula rescisória fixada em impressionantes 500 milhões de euros.

A negociação fracassou, e Alvarez permaneceu em Madri apesar de ter manifestado abertamente seu desejo de sair. Lá, enfrenta forte resistência por parte da torcida. "Queria pedir desculpas aos nossos torcedores pelas minhas palavras durante a Copa do Mundo. Foi um erro, tanto pela forma quanto pelo momento", disse ele recentemente, ao pedir perdão em entrevista à Marca.

Ele afirmou que podia "entender a irritação das pessoas. Eu também teria ficado irritado se fosse torcedor. Ainda mais porque elas me apoiaram tanto. Também quero agradecer à equipe, porque ela me apoiou nesse período".

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Técnico Diego Simeone perdoa Julian Alvarez no Atlético de Madrid

Em campo, ele já havia sido perdoado pelo técnico Diego Simeone há algum tempo e voltou a jogar regularmente. No fim de semana passado, fez sua primeira partida como titular no campeonato na vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo A Coruña, marcando o gol decisivo. Ao todo, soma dois gols e duas assistências em nove jogos oficiais.

O Barça, por sua vez, contratou pouco antes do fechamento da janela de transferências Gabriel Jesus, do Arsenal. Além de Robert Lewandowski, que deixou o clube sem custos de transferência rumo à MLS (Chicago Fire), o atual campeão perdeu outro atacante: Ferran Torres (para o Paris Saint-Germain por 48,5 milhões de euros). A ideia inicial era que Alvarez preenchesse essa lacuna.