"Eles tentaram e fracassaram"... Anwar Al-Ghazi silencia a diretoria do Mainz com o peso da lei

O astro holandês Anwar El Ghazi encerrou sua batalha judicial contra seu ex-clube, o Mainz 05 alemão, depois que o tribunal proferiu uma decisão a seu favor, anulando a rescisão de seu contrato ocorrida em 2023 devido a suas publicações em apoio à Palestina.

O clube alemão havia rescindido o contrato de Al-Ghazi após ele publicar posts em sua conta no Instagram nos quais expressava seu apoio ao povo palestino, após os eventos de 7 de outubro de 2023, o que a diretoria do Mainz considerou na época uma “posição política inaceitável”.

No entanto, segundo o site “Al Jazeera Net”, a justiça alemã considerou que a decisão do clube violava o direito do jogador à liberdade de expressão e obrigou o Mainz a pagar 1,7 milhão de euros a título de indenização pelos salários atrasados, após o clube ter perdido seu último recurso no tribunal.

Após a prolação da sentença, Al-Ghazi expressou sua alegria pela vitória na plataforma “X”, dirigindo uma mensagem contundente à diretoria do Mainz, na qual disse: “Eles tentaram novamente e falharam novamente”, em referência às repetidas tentativas do clube de anular a sentença. Ele acrescentou: “O último comunicado deles está cheio de ilusões… Nunca aceitarei que sejam silenciadas as vozes que defendem a justiça e a humanidade”.

O jogador holandês de origem marroquina reafirmou seu apoio à Palestina, indicando que o valor que receberá com o processo será destinado ao apoio às crianças em Gaza.

Por sua vez, o clube Mainz divulgou um comunicado sucinto no qual confirmou seu respeito pela decisão do tribunal, indicando que as ações de El Ghazi “não foram suficientes para justificar a rescisão imediata do contrato”, em um claro recuo em relação à sua posição anterior.