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O técnico do Como, Cesc Fabregas, elogiou a Inter de Milão após a derrota de sua equipe por 2 a 0 em San Siro, no domingo. O ex-meio-campista de Arsenal e Chelsea admitiu que a Inter não tem rivais no continente atualmente em um aspecto tático específico.

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Inter domina as ações iniciais no San Siro

Os atuais campeões da Serie A não perderam tempo para impor seu jogo no confronto de domingo à noite. Nos primeiros 20 minutos, a Inter já havia aberto uma vantagem confortável de dois gols, graças às finalizações precisas de Pio Esposito e Marcus Thuram. O início arrasador foi demais para o Como, que teve dificuldades para se encontrar em um dos ambientes mais intimidantes do futebol italiano.

Segundo a Opta, Esposito fez história na Serie A ao se tornar o primeiro jogador italiano nascido em 2005 ou depois a chegar a 10 gols na competição.

Fabregas reconhece a superioridade da Inter

Fabregas não poupou elogios ao adversário e afirmou que a Inter joga atualmente em um nível que poucos times no futebol mundial conseguem alcançar. A equipe ampliou seu recorde de vitórias consecutivas contra um mesmo adversário na história da Serie A ao conquistar o 12º triunfo seguido sobre o Como.

“Não começamos bem a partida, cometemos alguns erros e não estávamos confiantes. Temos de parabenizar a Inter, que jogou muito melhor do que nós. Estamos em uma trajetória diferente daquela a que estamos acostumados, jogando a cada três partidas. Temos de agradecer aos jogadores pelo que nos deram até agora”, disse o técnico do Como à DAZN.

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Os mestres das transições na Europa

Com a vitória, a Inter subiu para a segunda posição da Serie A, com 28 pontos, apenas um atrás da líder Lazio. O Como, por sua vez, permanece em quinto, com 23 pontos, apenas um atrás do AC Milan, quarto colocado.

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“A Inter mereceu a vitória. Temos de cumprimentá-los e seguir em frente. As exigências estão sempre aumentando, e temos de continuar assim. Não estou procurando desculpas. O futebol é assim, e um técnico precisa se adaptar. Minha responsabilidade é buscar soluções. Só tínhamos dois jogadores centrais, então tentei ajudar colocando Smolcic. Dói perder da forma como perdemos, com aquelas bolas que entregamos com tanta facilidade. Isso faz você perder a confiança, porque a Inter é muito forte nas transições, a mais forte da Europa”, acrescentou Fabregas.

Experiência faz a diferença

O técnico do Como concluiu sua análise destacando os pequenos detalhes que separam as duas equipes neste momento. “A Inter é uma das melhores equipes nos contra-ataques e nas bolas paradas. Cometeu 13 faltas e soube cometê-las, porque não recebeu nenhum cartão. Em jogos assim, apenas interromper o ritmo pode influenciar a partida. Esses detalhes mostram a experiência que eles têm e que nos falta”, observou Fabregas.

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Após a pausa para os jogos de seleções, a Inter volta a campo contra a Atalanta, fora de casa, em 22 de novembro, antes de receber o Stuttgart pela Champions League três dias depois. O Como, por sua vez, receberá o Cagliari em 21 de novembro, antes do confronto europeu no meio da semana contra o AEK Athens, em 24 de novembro.