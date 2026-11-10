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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
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"Eles o tratam como um boneco": conselho holandês a De Jong: deixe o Barcelona

Barcelona x Villarreal
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La Liga
F. de Jong
K. Boulahrouz
H. Flick
Espanha
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"Sua batalha é com Pedri, não com Rodri"

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O novo papel que Frenkie de Jong desempenha no Barcelona gerou ampla polêmica na Holanda, a ponto de um ex-jogador da seleção holandesa aconselhá-lo a deixar o clube catalão.

Khalid Boulahrouz, ex-jogador da seleção holandesa e ex-atleta de Sevilla e Chelsea, aconselhou Frenkie de Jong a pensar bem sobre seu futuro depois que Hansi Flick o escalou como lateral-direito na partida vencida contra o Atlético de Madrid.

Durante o programa "Rondo", no canal Ziggo Sport, Boulahrouz expressou suas dúvidas em relação ao uso do jogador fora de sua posição de origem no Barcelona.

Boulahrouz disse, de acordo com o que foi noticiado pelo jornal Sport: "Se eu estivesse no lugar de Frenkie, começaria a pensar bem no que eu quero", apontando que o uso de De Jong em várias posições pode ter resultados contrários no fim das contas, e lamentando a situação do jogador do Barcelona, afirmou: "Estão usando-o como uma marionete".

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A principal preocupação de Boulahrouz reside em que a solução temporária se torne a regra, e declarou: "Desta vez foram dez minutos, mas na próxima vez podem dizer que ele já provou ser capaz de fazer isso e que vai jogar meia hora na posição de lateral-direito, se for necessário".

E insistiu na necessidade de que Frenkie defenda sua posição natural: "Então você deve se perguntar: é isso que eu quero? Ele é um meio-campista, e essa é sua posição ideal. Ele também pode jogar como zagueiro central, mas se agora for obrigado a mudar para a posição de lateral-direito...".

Boulahrouz (44 anos) alertou Frenkie de Jong, dizendo: "Sua batalha feroz será com Pedri, porque ninguém consegue tirar Rodri do lugar".

Um ponto de vista diferente: Jansen defende De Jong

Em contrapartida, Theo Janssen, ex-jogador do Ajax, defendeu Frenkie de Jong no mesmo programa, apresentando um ponto de vista completamente diferente, elogiando a contribuição do jogador contra o Atlético de Madrid e afirmando que sua entrada mudou o rumo da partida.

E explicou, dizendo: "Quando você o escala, sabe que tem um meio-campista a mais. Ele lê bem as situações. Você sempre pode passar a bola para ele". Para Janssen, De Jong foi a chave da reação do Barcelona, e afirmou: "Ele fez a diferença naquela partida. A partir do momento em que entrou, a equipe começou a funcionar melhor".

O próprio De Jong havia falado sobre sua nova posição na terça-feira, e disse à rede ESPN: "Se o treinador me pedir para jogar na defesa, eu vou jogar na defesa. Mas esse não é o plano de longo prazo. Todo mundo sabe que eu sou um meio-campista".

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