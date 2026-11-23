O Barcelona conquistou uma vitória eletrizante por 3 a 2 sobre o Villarreal no Camp Nou, depois de virar uma desvantagem de dois gols, e se manteve na liderança do Campeonato Espanhol com 36 pontos, três à frente do Real Madrid. O resultado levou Toni Freixa, ex-porta-voz do Barcelona e secretário durante a gestão da diretoria de Sandro Rosell, a comentar o placar em suas redes sociais.
Após a partida, Freixa escreveu: "O Barcelona na liderança, e os outros continuam sonhando", em uma mensagem de clara ironia ao Real Madrid e à sua briga pelo título da liga, antes de disparar uma crítica ainda mais dura contra as vozes da imprensa ligadas ao clube merengue.
Em outra publicação, Freixa afirmou: "O melhor de tudo agora é ouvir o choro e as polêmicas inventadas por todos aqueles que achavam que iríamos tropeçar. Eles enlouquecem com o próprio ódio, enquanto nós aproveitamos. É maravilhoso".
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As declarações do ex-dirigente surgem em meio à renovada tensão entre os dois clubes, depois que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, reabriu o caso Negreira durante a assembleia geral do clube merengue, criticando o Barcelona pelas supostas ajudas de arbitragem das quais teria se beneficiado ao longo das últimas duas décadas.
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Pérez se baseou em números sobre gols anulados desde a implementação do VAR, apontando 42 gols anulados do Real Madrid contra 19 do Barcelona. Os torcedores merengues usam essa estatística para questionar a lisura da competição, enquanto parte da torcida do Barcelona, a seu ver, enxerga o oposto: que o Real Madrid foi quem mais se beneficiou das decisões da arbitragem ao longo de sua história.
Longe da polêmica fora de campo, o Barcelona deu uma resposta contundente dentro das quatro linhas, depois de se ver perdendo por dois gols em menos de 10 minutos, em um início chocante que calou a torcida do Camp Nou. Mas o time se recusou a se entregar e conseguiu a virada por 3 a 2, graças a um ataque avassalador e à pressão constante sobre o Villarreal no segundo tempo.
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Apesar de ter desperdiçado um pênalti aos 23 minutos, quando o placar era de 2 a 0, Lamine Yamal foi o grande nome da reação: comandou as investidas ofensivas do time catalão e ajudou a impor o domínio da equipe na partida. Assim, o Barcelona somou três pontos importantes e manteve a vantagem de três pontos sobre o Real Madrid (36 pontos), antes de enfrentar o Sabah, do Azerbaijão, pela Champions League, na próxima quarta-feira, em Baku.
O time do técnico Hansi Flick precisa vencer fora de casa para aumentar suas chances de terminar a fase de liga entre os oito primeiros colocados e evitar o playoff de classificação às oitavas de final, enquanto a virada contra o Villarreal deu aos jogadores um importante impulso moral antes do compromisso europeu.
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