Ele voltou para se vingar... Cancelo coloca o pescoço de Inzaghi na guilhotina do Al-Hilal

Reportagens da imprensa revelaram uma condição inesperada imposta pelo português João Cancelo, lateral do Al-Hilal, para retornar ao time na próxima temporada.

Cancelo deixou o Al-Hilal durante a última janela de transferências de inverno, quando foi emprestado ao Barcelona até o final da temporada, após ter sido excluído da lista de jogadores locais do time saudita, por decisão do técnico italiano Simone Inzaghi.

O jornal saudita “Okaz” informou que o Al-Hilal deseja recuperar Cancelo na próxima temporada, devido à necessidade de sua experiência e grandes habilidades, apesar do interesse do Barcelona em contar com seus serviços.

No entanto, o lateral português estabeleceu uma única condição para retornar ao Al-Hilal: a saída do técnico italiano Simone Inzaghi do cargo de treinador da equipe, após tê-lo excluído da lista do “Al-Za’im” na última temporada.

Isso ocorre em meio a notícias que confirmam que Cancelo deseja permanecer no Barcelona na próxima temporada, após o excelente desempenho que apresentou sob o comando do técnico alemão Hans Flick.

Cancelo tem contrato com o Al-Hilal até o final da próxima temporada, o que dá ao clube saudita vantagem nas negociações, enquanto o Barcelona espera encontrar uma fórmula financeira adequada para concretizar a transação, apoiado pela vontade do jogador.

Vale lembrar que o jogador de 32 anos se juntou ao “Al-Hilal” no verão de 2024, vindo do Manchester City, e disputou 42 partidas pela equipe, nas quais marcou 3 gols e deu 14 assistências.